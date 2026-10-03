आखिरकार! सलमान खान की Maatrubhumi को मिली हरी झंडी, सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी 'भाईजान' की वॉर ड्रामा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' आखिरकार जल्द ही रिलीज हो सकती है। कई बार टल चुकी इस फिल्म को सरकार से थिएटर में रिलीज करने की मंजूरी मिल गई है।

'मातृभूमि' (Maatrubhumi) की घोषणा शुरू में 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से की गई थी। इस साल की शुरुआत में इसका नाम बदल दिया गया। भारत और चीन के बीच 2020 के टकराव पर आधारित यह फिल्म लंबे समय से सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही थी।

फिल्म के नए वर्जन को मिली है मंजूरी खबरों की मानें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी अब मेकर्स द्वारा जमा किए गए 'मातृभूमि' के नए वर्जन से संतुष्ट हैं। इसलिए, उन्होंने पिछले हफ्ते इस वॉर ड्रामा को NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) दे दी। इसका मतलब है कि अब फिल्म को जनता के लिए रिलीज किया जा सकता है'।