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'इनको जेल में डालो...' Bigg Boss 20 के वीकेंड का वार में किस पर भड़के सलमान खान? फातिमा सना शेख ने भी दिया साथ

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Mon, 28 Sep 2026 08:27 AM (IST)

Bigg Boss 20 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कुछ लोगों की क्लास लगा दी। इस वीकेंड पर ...और पढ़ें

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में भड़के सलमान खान

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में भड़के सलमान खान

HighLights

  1. 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में भड़के सलमान खान

  2. फातिमा सना शेख और जीशान अयूब ने शो में की शिरकत

  3. अजय देवगन और जयदीप अहलावत बने वीकेंड का वार का हिस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' को होस्ट करते हुए, सलमान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा की मांग की।

इस एपिसोड में एक्ट्रेस ईशा रिक्खी शो से बाहर हो गईं, जबकि बाद में घर के अंदर रीति तिवारी भावुक होकर रो पड़ीं।

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सलमान ने सरकार से की ये अपील

एक्टर सलमान खान (Salman Khan) 27 सितंबर को 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' एपिसोड को होस्ट करने के लिए लौटे। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं, पैपराजी के बर्ताव और घर के मौजूदा हालात पर बात की।

डीपफेक के बढ़ते मामलों पर बात करते हुए, भाईजान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नकली वीडियो बनाने वाले लोगों की निंदा की और सरकार से सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू करने की अपील की।

इनको जेल में डालो- सलमान खान

ब्रॉडकास्ट के दौरान, सलमान खान ने ऑनलाइन फैल रहे हेर-फेर किए गए मीडिया पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'किसी ने आपकी AI आवाज लेकर उसे डब किया और किसी को गाली दी। पता है वे क्या कर रहे हैं? वे AI वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोगों के, और मैं भी AI वीडियो में हूं'।


'तो चलिए, कुछ लोग जिन्हें पता नहीं कि यह AI है, वे पोस्ट कर देंगे कि सलमान खान वहां थे। लेकिन जिन्हें यह बात पता है, जिन्होंने यह वीडियो बनाया है, वे किस तरह के लोग हैं? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। जब तक एक-दो लोग जेल नहीं जाएंगे, तब तक यह रुकने वाला नहीं है'।

सलमान ने जोर दिया कि मशहूर हस्तियों की छवि के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े कानून और सोशल मीडिया रेगुलेशन जरूरी हैं।

फातिमा सना शेख ने की सलमान खान की तारीफ

एक्टर फातिमा सना शेख अपनी JioHotstar सीरीज 'हुंकार' को प्रमोट करने के लिए रघुबीर यादव और मोहम्मद जीशान अय्यूब के साथ शो में आई थीं, उन्होंने सलमान खान की तारीफ की। उन्होंने पहले भी ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया था और महिला एक्टर्स को टारगेट करने वाले लो कैमरा एंगल को लेकर पैपराजी का सामना किया था।

fatima sana shaikh

उन्होंने कहा, 'जिस तरह से आपने इस बार ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है, वह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आपकी जैसी पोजीशन वाला कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर अपनी बात रखता है या स्टैंड लेता है, तो लोगों पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है'। इसके जवाब में सलमान खान ने बताया कि मीडिया फोटोग्राफर्स ने उनकी बात को पॉजिटिव तरीके से लिया।

ईशा रिखी हुईं बिग बॉस 20 से बाहर

एविक्शन राउंड में नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट ईशा रिखी और यंग डीएसए (Yung DSA) को पब्लिक वोट का सामना करना पड़ा। कम वोट मिलने की वजह से ईशा रिखी शो से बाहर हो गईं। उनके जाने के बाद सिंगर रीति तिवारी भावुक हो गईं।

एपिसोड में एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) और जयदीप अहलावत (Jaydeep Ahlawat) भी शामिल हुए। वे अपनी आने वाली फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के प्रमोशन के लिए आए थे, जो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

बिग बॉस 20 रोजाना रात 9:00 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम होता है और रात 10:30 बजे Colors TV पर प्रसारित होता है।

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