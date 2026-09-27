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'आप डॉली बिंद्रा की बेटी...' Salman Khan ने लगाई रीति तिवारी की क्लास, अभद्र भाषा का किया था इस्तेमाल

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Sun, 27 Sep 2026 02:17 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2026 02:27 PM (IST)

बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने रीति तिवारी को 'डिस बैटल' के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जमकर लताड़ा।

सलमान खान ने लगाई रीति की क्लास

सलमान खान ने लगाई रीति की क्लास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने 'डिस बैटल' के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए रीति तिवारी को खूब सुनाया। उन्होंने रीति तिवारी की तुलना उनके पिता मनोज तिवारी से की।

सलमान ने कहा कि रीति मनोज की बेटी कम और पूर्व कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा की तरह व्यवहार ज्यादा कर रही हैं।

सलमान ने लगाई रिति की क्लास

रीति से बात करते हुए, सलमान ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी बातों का असर शो के बाहर उनके पिता और परिवार पर भी पड़ सकता है। उनके इस बयान का जिक्र करते हुए कि मेरे पापा होते तो देख लेते सलमान ने पूछा कि उनका इससे क्या मतलब है और कहा,'इसका क्या मतलब हुआ? सिंगर मनोज तिवारी देखेंगे, एक्टर...या पॉलिटिशियन?'

 
 
 
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सलमान ने रिति को याद दिलाया कि उनके पिता अब एक पब्लिक फिगर हैं और नेशनल टेलीविजन पर उनकी बातों का उन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने रिति की दादी का भी जिक्र किया और कहा कि हो सकता है वह भी शो देख रही हों। इसके बाद सलमान ने रिथी से कहा,'आप मनोज तिवारी की बेटी हैं, डॉली बिंद्रा की बेटी नहीं।'

रीति को बुलाया डॉली की बेटी?

बिग बॉस में मनोज तिवारी के अपने अनुभव को याद करते हुए, सलमान ने रिति को बताया कि जब डॉली बिंद्रा ने उनके सीजन के दौरान उन पर गुस्सा निकाला था, तो उनके पिता ने कैसा रिएक्शन दिया था। फिर उन्होंने रिति से कहा कि आप इस घर में डॉली बन गई हैं। सलमान ने रीति के आक्रामक रवैया पर उनकी आलोचना भी की।

बता दें कि बिग बॉस में आने के बाद से रीति तिवारी लगातार अपनी भाषा और व्यवहार को लेकर भी चर्चा में रही हैं। दूसरे प्रतियोगियों के साथ हुई उनकी बहस के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना भी हुई। रीति तिवारी ने पूरे हफ्ते शो में कोहराम मचाया, गालियां दी, नेशनल टीवी पर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया अब सलमान खान ने वीकेंड का वॉर एपिसोड में बहुत ही सहज भाषा में समझा दिया है।

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