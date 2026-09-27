'आप डॉली बिंद्रा की बेटी...' Salman Khan ने लगाई रीति तिवारी की क्लास, अभद्र भाषा का किया था इस्तेमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने 'डिस बैटल' के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए रीति तिवारी को खूब सुनाया। उन्होंने रीति तिवारी की तुलना उनके पिता मनोज तिवारी से की।

सलमान ने कहा कि रीति मनोज की बेटी कम और पूर्व कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा की तरह व्यवहार ज्यादा कर रही हैं। सलमान ने लगाई रिति की क्लास रीति से बात करते हुए, सलमान ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी बातों का असर शो के बाहर उनके पिता और परिवार पर भी पड़ सकता है। उनके इस बयान का जिक्र करते हुए कि मेरे पापा होते तो देख लेते सलमान ने पूछा कि उनका इससे क्या मतलब है और कहा,'इसका क्या मतलब हुआ? सिंगर मनोज तिवारी देखेंगे, एक्टर...या पॉलिटिशियन?'