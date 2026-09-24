90s में स्कूल जाते समय 9xm पर हर बच्चा सुनता था 20 साल पुराना ये गाना, आज भी 'पार्टी एंथम' की लिस्ट में करता है टॉप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 का दशक भारतीय संगीत और बॉलीवुड के लिए वाकई 'स्वर्ण युग' (Golden Era) माना जाता है। इस दौर के गानों में एक अलग ही रूहानी जादू, सादगी और अपनापन था, जो सीधे दिल में उतर जाता था।

90s के सिनेमा ने हमें कई ऐसे बॉलीवुड गीत दिए हैं जिनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही जबरदस्त गीत और पार्टी एंथम के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद एनर्जी से भरा हुआ है।

साल 2007 में आया था गाना हम बात कर रहे हैं साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'पार्टनर' (Partner) के गाने 'सोनी दे नखरे' (Soni De Nakhre) की। इस गाने में गोविंदा (Govinda) के साथ सलमान खान (Salman Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) नजर आए। गाने में गोविंदा ने लेट लेटकर जो डांस किया है मानो पूरा फ्लोर ही हिला दिया।

भाईजान और चीची की केमिस्ट्री को इसके लिए बहुत प्यार मिला और कटरीना के साथ उनकी बॉन्डिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। इस गाने को वाजिद खान, लभ जंजुआ और स्नेहा पंत ने गाया है। जबकि इसका संगीत साजिद-वाजिद ने तैयार किया था। गाने के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे थे। इस गाने को यूट्यूब पर 463 मिलियन व्यूज मिले हैं।