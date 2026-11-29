एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या की लेटेस्ट फिल्म ये प्रेम मोल लिया को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ स्टारर इस फैमिली ड्रामा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास शुरुआत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है।

लेकिन अब लग रहा है कि सलमान खान ने ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya) की कमाई बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। सलमान ने सूरज बड़जात्या की इस मूवी के सपोर्ट में एक लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है।

ये प्रेम मोल लिया के सपोर्ट में सलमान खान यूं तो अतीत में सलमान खान (Salman Khan) ने बतौर प्रेम निर्देशक सूरज बड़जात्या की कई फिल्मों को सफलता दिलाई है। लेकिन इस बार सलमान ये प्रेम मोल लिया का हिस्सा नहीं हैं और प्रेम के रूप में एक्टर आयुष्मान खुराना मौजूद हैं। इस मूवी को लेकर सलमान खान ने देर रात अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है और लिखा है-

बधाई हो सूरज बाबू, ये प्रेम मोल लिया को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की चर्चा सुनने को मिल रही है। इस प्रेम को आपके प्रेम की तरफ से बहुत सारा प्रेम। इस तरह से सलमान खान के इस पोस्ट में ये प्रेम मोल लिया की टिकटों को बुक कर, इसे थिएटर्स में देखने के लिए जाने के बारे में भी जानकारी लिखी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये प्रेम मोल लिया को सलमान ने अपन पूरा समर्थन दिया है।

आपको बता दें कि अभी तक ये प्रेम मोल लिया की रिलीज को दो दिनों का समय बीता है और इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 9 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है, जबकि दुनियाभर में ग्रॉस कमाई का आंकड़ा 18 करोड़ के पार पहुंच गया है।