Ishita Dutta baby boy: इशिता दत्ता के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म !

Ishita Dutta baby boy इशिता दत्ता (Ishita Dutta) और एक्टर वत्सल सेठ (Vatsal Sheth) के घर किलकारी गूंजी है। इशिता और वत्सल पेरेंट्स बन चुके हैं। आज यानी बुधवार को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है जिसकी जानकारी एक्ट्रेस के एक करीबी सूत्र ने दी है। हालांकि अभी तक इस कपल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है।

Ishita Dutta and Vatsal Sheth Baby Boy

HighLights शादी के 6 साल बाद मां बनीं एक्ट्रेस इशिता दत्ता इशिता और वत्सल पेरेंट्स बन चुके हैं 48 घंटों तक अस्पताल में रहेंगी एक्ट्रेस

नई दिल्ली, जेएनएन। Ishita Dutta baby boy: बॉलीवुड का फेमस कपल इशिता दत्ता (Ishita Dutta) और एक्टर वत्सल सेठ (Vatsal Sheth) के घर किलकारी गूंजी है। जी, हां फैंस इस कपल के बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार अब खत्म हुआ। इशिता और वत्सल पेरेंट्स बन चुके हैं। मां बनीं इशिता दत्ता इशिता दत्ता ने बेटे को जन्म दिया है। आज यानी बुधवार को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस के एक करीबी सूत्र ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को इशिता अस्पताल में भर्ती हुई थीं, जिसके बाद बुधवार को उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हालांकि अभी तक इस कपल की तरह से कोई जानकारी नहीं दी है। इस दिन होगी अस्पताल से डिस्चार्ज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इशिता को अभी अस्पताल में 48 घंटे तक रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को डिस्चार्ज मिल जाए। इस वक्त दत्ता और सेठ परिवार में खुशी का माहौल है। हर कोई खुश है। हाल ही में हुआ था इशिता का 'शाध सेलिब्रेशन' हाल ही में इशिता दत्ता ने अपनी शाध सेरेमनी की झलकियां शेयर कीं। इसी के साथ उन्होंने अपने फैंस को इस रस्म का मतलब और इसमे क्या-क्या करते है वो भी बताया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि, शाध एक बंगाली रस्म है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को उसके मायके में उसकी पसंद का खाना खिलाया जाता है। यह एक तरह से गोद भराई की तरह होती है। वीडियो में एक्ट्रेस की मां उन्हें खाना खिलाती नजर आई थी, जिनमें कई सारी बंगाली डिशेज और मिठाई शामिल थी। साल 2017 में की थी शादी इशिता दत्ता और वत्सल सेठ ने 28 नवंबर 2017 को मुंबई के जुहू में स्थित इस्कॉन मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। दोनों की मुलाकात टीवी शो 'रिश्तों का सौदागर- बाजीगर' के सेट पर हुई थी और यहीं से इशिता और वत्सल एक-दूसरे के करीब आए।

Edited By: Aditi Yadav