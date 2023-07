Ishita Dutta baby boy Photo: पेरेंट्स बनने के बाद इशिता और वत्सल ने शेयर की बेटे की पहली तस्वीर

Ishita Dutta baby boy Photo इशिता और वत्सल पेरेंट्स बन चुके हैं। 19 जुलाई को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया। देर रात इस कपल के पेरेंट्स बनने की खबर सामने आ गई थी। वहीं अब खुद इशिता और वत्सल ने अपने पेरेंट्स बनने का एलान किया है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि कल तक एक्ट्रेस को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

ishita dutta and vatsal seth Baby Boy Photo

HighLights बेटे के पेरेंट्स बनें इशिता और वत्सल 19 जुलाई को एक्ट्रेस ने बेटे को दिया था जन्म मां बनने के कुछ ही घंटों बाद शेयर की लाडले की पहली तस्वीर

Edited By: Aditi Yadav