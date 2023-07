Insidious The Red Door: सिनेमाघरों में दहशत का राज! रिलीज से पहले आधी रात को होगा इस फिल्म का स्पेशल शो

Insidious The Red Door in Cinemas इनसाइडियस हॉलीवुड की हिट हॉरर फ्रेंचाइजी है। इसकी चार फिल्में आ चुकी हैं। द रेड डोर पांचवी फिल्म है। फिल्म गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। द रेड डोर का निर्देशन पैट्रिक विल्सन ने किया है जो इस फ्रेंचाइजी के लीड एक्टर भी हैं। मिडनाइट शो के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए खबर पढ़ें।

Insidious The Red Door Midnight Special Show. Photo- Twitter

नई दिल्ली, जेएनएन। भारत में भी हॉरर फिल्मों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसे डरने में आनंद आता है।खासकर, हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। महीने की पहली हॉलीवुड रिलीज इनसाइडियस- द रेड डोर है, जो हॉरर फिल्म है। इनसाइडियस गुरुवार को सिनेमाघरों में पहुंचेगी, मगर इससे पहले फिल्म के जॉनर को देखते हुए आधी रात को इसके स्पेशल शोज रखे गये हैं, ताकि दर्शक फिल्म का पूरा रोमांच उठा सकें। कब से देख सकते हैं मिडनाइट शो? टिकट बुक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक, इनसाइडियस के मध्यरात्रि शो 11 बजकर 55 मिनट से रखे गये हैं। दिल्ली के पीवीआर सिनेमाज में यह शो देखे जा सकते हैं। इनसाइडियस- द रेड डोर भारत में अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी रिलीज की जा रही है। 'इनसाइडियस 5' का निर्देशन पैट्रिक विल्सन ने किया है, जो फ्रेंचाइजी में जॉश लैम्बर्ट का मुख्य किरदार भी निभाते हैं। पैट्रिक का यह डायरेक्टोरियल डेब्यू है। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट में टाय सिम्पकिन्स, हियाम अब्बास, सिनक्लेयर डैनियल, एंड्रयू एस्टर और रोस बायरन शामिल हैं। क्या है इनसाइडियस 5 की कहानी? 'इनसाइडियस- द रेड डोर' की कहानी दूसरी फिल्म के 10 साल बाद के समय में दिखायी गयी है। जॉश अपने बेटे डाल्टन को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के लिए ईस्ट जाता है। मगर, डाल्टन का कॉलेज का सपना उसके लिए बुरा ख्वाब बन जाता है। जिन शैतानों को जॉश ने अतीत में खत्म कर दिया था, वो लौटकर आ जाते हैं। अब दोनों के सामने इन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कहां देख सकते हैं बाकी फ्रेंचाइजी फिल्में? द रेड डोर, हॉरर फ्रेंचाइजी इनसाइडियस की पांचवीं फिल्म है। इसकी पहली फिल्म 2010 में आयी थी। 2013 में दूसरी फिल्म इनसाइडियस- चैप्टर 2 आयी। 2015 में चैप्टर 3 और 2018 में द लास्ट की आयी। ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती हैं। इनसाइडियस चैप्टर 2: नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो (रेंट)

इनसाइडियस चैप्टर 3: प्राइम वीडियो (रेंट)

इनसाइडियस- द लास्ट की: प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स हॉलीवुड की बाकी फिल्म फ्रेंचाइजी की तरह इनसाइडियस की भी एक समर्पित फैन फॉलोइंग है। इससे पहले पीवीआर सिनेमाज ने द बूगीमैन और द ईविल डेड राइज के लिए भी स्पेशल मिडनाइट शोज रखे थे, जो हॉलीवुड की एक अन्य हॉरर फ्रेंचाइजी है। इस साल इस फिल्म के अलावा हॉन्टिंग मैंशन, द नन 2, द एक्सोरसिस्ट, Saw X हॉरर फिल्में भी आने वाली हैं।

Edited By: Manoj Vashisth