हॉलीवुड में चलता है इन भारतीयों का सिक्का, हिट वेब सीरीज में दिखा चुके हैं अपना दम, क्या आपने पहचाना?

नई दिल्ली, जेएनएन। Indian Actors In Hollywood: हिंदी सिनेमा के बड़े-बड़े सितारों ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में नाम कमाया है। बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने के बाद कई सितारे ऐसे रहे, जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।

चाहे 'न्यू एम्स्टर्डम' में अनुपम खेर हों, 'हालो' में शबाना आजमी, 'द वॉरियर' में इरफान खान या फिर 'क्वांटिको' में प्रियंका चोपड़ा, इंडियन स्टार्स ने हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज के जरिए दुनियाभर में अपनी काबिलियत साबित की है। हालांकि, कुछ सीरीज और फिल्मों में आपने कुछ ऐसे सितारों को भी नोटिस किया होगा, जो हैं तो हॉलीवुड सितारे, लेकिन उनका ताल्लुक भारत से है।

आइए, आपको उन भारतीय सितारों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में काम तो नहीं किया है, लेकिन आज वे हॉलीवुड का एक जाना-माना चेहरा बन चुके हैं। यहां देखिए उन सितारों की लिस्ट।

इंदिरा वर्मा

फेमस वेब सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' (Game of Thrones) में एलारिया सैंड बनीं इंदिरा वर्मा (Indira Varma) भारतीय हैं, जिन्होंने हॉलीवुड की कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है। उनके पिता भारतीय थे और मां स्विस की रहने वाली थीं। वह एक्ट्रेस होने के साथ-साथ नरेटर भी हैं। 49 साल की इंदिरा को बड़ा ब्रेक 'काम सूत्र: ए टेल ऑफ लव' से मिला था। वह 'कैंटरबरी टेल्स', 'रोम, 'लूथर' और 'ह्यूमन टारगेट' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

आर्ची पंजाबी

आपने 'द गुड वाइफ' (The Good Wife) में जासूस कालिंदा शर्मा को देखा होगा, जिसका किरदार आर्ची पंजाबी (Archie Panjabi) ने निभाया था। ये अदाकारा भारतीय हैं। लंदन में जन्मीं आर्ची सिंधी हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। एक्ट्रेस ऑस्कर विनिंग फिल्म 'द कॉन्स्टेंट गार्डेनर', 'ट्रेटर' और 'कोड 46' जैसी तमाम फिल्में और सीरीज में अपना दमखम दिखा चुकी हैं।

मैत्रेयी रामकृष्णन

फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस मैत्रेयी रामकृष्णन (Maitreyi Ramakrishnan) को 'नेवर हेव आई एवर' (Never Have I Ever) से पॉपुलैरिटी मिली है। 21 साल की मैत्रयी ने सीरीज में देवी का लीड रोल प्ले किया था। वह एक ईलम तमिल हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका परिवार सिविल वॉर के दौरान श्रीलंका से शरणार्थी के रूप में कनाडा गए थे। इसलिए वह खुद को तमिल कनाडाई बताती हैं। मैत्रयी ने टोरंटो से पढ़ाई-लिखाई की, फिर हॉलीवुड में कदम रखा।

ऋचा मूरजानी

नेटफ्लिक्स सीरीज 'नेवर हेव आई एवर' में देवी की हॉट कजिन कमला को कैसे भुलाया जा सकता है। कमला का रोल भारतीय फैमिली से आने वाली एक्ट्रेस ऋचा मूरजानी (Richa Moorjani) ने निभाया है। उनकी फैमिली का एक बॉलीवुड म्यूजिक बैंड भी है।

ऋचा ने कई हॉलीवुड फिल्मों में एक भारतीय का किरदार निभाया है, जिनमें 'लव फूल' (शीला), 'एक्स: पास्ट इज प्रेजेंट' (संजना), 'वोल्फ' (आरती) और 'इनविजिबल ब्राउन मैन' (सीमा देसाई) हैं। वह 'बिग टाइम रश' और 'द मिन्डी प्रोजेक्ट' जैसे टीवी सीरीज में भी नजर आई हैं।

पूर्णा जगन्नाथन

'नेवर हेव आई एवर' सीरीज में देवी की 'हॉट मॉम' नलिनी विश्वकुमार का रोल प्ले कर चुकीं पूर्णा जगन्नाथन (Poorna Jagannathan) भी इंडियन होकर हॉलीवुड में तहलका मचा रही हैं। भारतीय राजनयिक जी.जगन्नाथन के घर में पैदा हुईं पूर्णा पाकिस्तान, आयरलैंड, भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना देशों में पली-बढ़ी हैं। पूर्णा हॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग का जलवा ही नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर बनकर अपनी काबिलियत भी साबित कर रही हैं।

अजीज अंसारी

अजीज अंसारी (Aziz Ansari) तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिन्हें वेब सीरीज 'मास्टर ऑफ नन' (Master Of None) के लिए जाना जाता है। सीरीज में उन्होंने देव शाह का किरदार निभाया था। तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मे अजीज की परवरिश कोलंबिया में हुई है। वह करीब 18 सालों से हॉलीवुड में काम कर रहे हैं।

कुणाल नय्यर

भारत में जन्में कुणाल नय्यर (Kunal Nayyar) ने दिल्ली से अपनी स्कूलिंग करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई यूएस से की। फाइनेंस की पढ़ाई करते हुए कुणाल ने एक्टिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे कुणाल ने हॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'द बिग बैंग थियॉरी' (The Big Bang Theory) से मिली, जिसमें उन्होंने राज का किरदार निभाया था। वह ओटीटी पर जाना-माना चेहरा हैं।

अनुपम त्रिपाठी

फेमस वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' (Squid Game) साल 2021 की सबसे पसंदीदा सीरीज में से एक थी। इस सीरीज में अब्दुल अली का किरदार अनुपम त्रिपाठी (Anupam Tripathi) ने निभाया था। भले ही सीरीज में वह पाकिस्तानी बने थे, लेकिन वह वास्तव में भारतीय हैं। फिलहाल, वह साउथ कोरिया में रहते हैं और कोरियन सीरीज व फिल्मों में धमाल मचा रहे हैं।

महेश जादू

फेमस एक्टर महेश जादू (Mahesh Jadu) भी भारतीय हैं, जो हॉलीवुड का जाना-माना चेहरा बन चुके हैं। उन्हें पॉपुलर सीरीज 'द विचर' (The Witcher) में विलगेफोर्ट्ज़ के रोल से पॉपुलैरिटी मिली है।

वह 'मार्को पोलो', 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन: डेड मेन टेल नो टेल्स' और The Furnace में अहम किरदार निभा चुके हैं।