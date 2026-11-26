एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म रामायणम् पार्ट 1 (Ramayana Part 1) में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने भगवाव राम की भूमिका निभाई है। फिल्म में रणबीर की परफॉर्मेंस पर फिल्ममेकर इम्तियाज अली (Imtiaz Ali) ने रिएक्शन दिया है।

इम्तियाज अली और रणबीर कपूर ने साथ में दो फिल्में की हैं। उनकी पहली फिल्म रॉकस्टार (Rockstar) बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। वहीं, उनकी साथ में दूसरी फिल्म तमाशा थी। भले ही 11 सालों से इम्तियाज और रणबीर ने साथ काम नहीं किया है, लेकिन डायरेक्टर हमेशा उनकी सराहना करते हैं।

रणबीर की परफॉर्मेंस पर बोले इम्तियाज हाल ही में, इम्तियाज अली ने फिल्म रामायणम् में रणबीर की परफॉर्मेंस पर बात की है। उनका कहना है कि राम की भूमिका रणबीर की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है। पीटीआई के साथ बातचीत में डायरेक्टर ने कहा-

कुछ हिस्से ऐसे थे जहां उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। वह सबसे अच्छे हैं, एक बहुत ही शानदार अभिनेता हैं और सच में बहुत बेहतरीन हैं। उन्हें देखना वाकई अद्भुत था। मुझे लगता है कि भगवान राम का किरदार निभाना उनके जीवन में बहुत मददगार साबित होगा। फिल्मों से पहले निर्देशन करना चाहते थे रणबीर इम्तियाज अली ने रणबीर के फिल्मों में आने से पहले उनसे हुई मुलाकात को याद किया और बताया कि अभिनेता कभी डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने खुलासा किया, "मेरी फिल्मों में एक्टिंग शुरू करने से पहले ही, रणबीर और मैंने फिल्म निर्देशन के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनकी इच्छा फिल्में डायरेक्ट करने की है।