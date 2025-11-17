Humans In The Loop: होमबाउंड के बाद एक और भारतीय फिल्म की Oscar में एंट्री, दमदार कहानी ने दिलाई बड़ी सफलता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरण्य सहाय की फीचर फिल्म "ह्यूमन्स इन द लूप" को फिल्म इंडिपेंडेंट स्लोन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रांट से सम्मानित किया गया है, क्योंकि यह फिल्म आधिकारिक तौर पर अकादमी पुरस्कारों के लिए योग्य हो गई है। फिल्म इंडिपेंडेंट और अल्फ्रेड पी. स्लोन फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला स्लोन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रांट उन फीचर फिल्मों को समर्थन देता है जो साइंस या प्रौद्योगिकी से संबंधित कहानी या किरदार पेश करती है।

क्या है फिल्म की कहानी? ह्यूमन्स इन द लूप 2024 में रिलीज हुई एक स्वतंत्र भारतीय ड्रामा फिल्म है, जिसे अरण्य सहाय ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण स्टोरिकल्चर ने किया है। यह फिल्म झारखंड की एक आदिवासी महिला पर आधारित है, जो खुद को एआई के साथ जुड़ती हुई पाती है और इसके छिपे हुई दुविधाओं को उजागर करती है। पत्रकार करिश्मा मेहरोत्रा के 2022 के आर्टिकल "फिफ्टी टू" में "ह्यूमन टच" टाइटल से प्रेरित होकर यह फिल्म एआई और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं पर इसके असंगत प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह डेटा एनोटेशन और एल्गोरिथम विकास के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालती है।