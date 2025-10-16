'घर में पड़े कीड़े खाने को नहीं है खाना', बेबसी में जीने को मजबूर हुई Himesh Reshammiya की ये सिंगर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की चमक-धमक कई लोगों को काफी भाती है। हर दिन हजारों लोग यहां आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। आज के समय में तो सोशल मीडिया बॉलीवुड में एंट्री दिलाने का एक आसान जरिया बन चुका है। इंस्टाग्राम पर रील में लोग वायरल होते हैं और उन्हें मनोरंजन की दुनिया में एंट्री मिल जाती है।

बॉलीवुड में आना जितना आसान है, यहां पर सफलता को संभाले रखना और सालों तक इंडस्ट्री में बने रहना उतना ही मुश्किल। यहां कब कौन गुमनामी में चला जाए, किसी को नहीं पता। एक ऐसी ही सिंगर 2019 में आई थीं, जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में हिमेश रेशमिया ने लॉन्च किया था। हालांकि, चंद सालों के अंदर ही ये न सिर्फ इंडस्ट्री से गायब हो गईं, बल्कि आज उनके पास न पैसा है और न ही घर में खाने के लिए खाना। आज ये सिंगर मजबूरी की जिंदगी जी रही है। कौन है ये सिंगर, चलिए आपको बताते हैं।

बुरे हालातों में जी रही हैं वायरल सिंगर जिस सिंगर की हम बात कर रहे हैं, उन्हें लता मंगेशकर के गाने 'एक प्यार का नगमा है' ने रातों-रात फेमस कर दिया था। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं तो आपको बता दें कि यहां 2019 में कोलकाता रेलवे स्टेशन पर गाते हुए वायरल हुईं रानू मंडल की बात हो रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक वायरल रील ने उन्हें इतना फेम दिया कि रानू मंडल के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी और हीर' के गाने 'तेरी मेरी कहानी' से लॉन्च किया था।

पड़ोसी से मांगकर खाना पड़ता है खाना रानू मंडल की जिंदगी आज पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हैं। हाल ही में यूट्यूबर निशु तिवारी रानू मंडल के घर पहुंची थीं। उन्होंने वहां जो देखा उससे उनका दिल टूट गया। कोलकाता के रानाघाट की रहने वाली रानू मंडल का घर एकदम टूट चुका था, उनके घर में हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ था और साथ ही दीवार के कोनों पर कीड़े और कॉकरोच रेंग रहे थे। उन्होंने वीडियो में बताया कि अब वह अपने खाने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हैं और उनकी दिमागी हालत काफी खराब है।