Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'घर में पड़े कीड़े खाने को नहीं है खाना', बेबसी में जीने को मजबूर हुई Himesh Reshammiya की ये सिंगर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:39 AM (IST)

    म्यूजिक इंडस्ट्री में कई सिंगर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। कुछ को तो यहां रातों-रात फेम मिल जाता है, लेकिन अचानक ही वह इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हिमेश रेशमिया की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री तो मिली, लेकिन वह इसे संभाल नहीं पाईं। कौन है वह सिंगर, चलिए बताते हैं: 

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमेश रेशमिया की इस सिंगर की हालत हुई खराब/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की चमक-धमक कई लोगों को काफी भाती है। हर दिन हजारों लोग यहां आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। आज के समय में तो सोशल मीडिया बॉलीवुड में एंट्री दिलाने का एक आसान जरिया बन चुका है। इंस्टाग्राम पर रील में लोग वायरल होते हैं और उन्हें मनोरंजन की दुनिया में एंट्री मिल जाती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बॉलीवुड में आना जितना आसान है, यहां पर सफलता को संभाले रखना और सालों तक इंडस्ट्री में बने रहना उतना ही मुश्किल। यहां कब कौन गुमनामी में चला जाए, किसी को नहीं पता। एक ऐसी ही सिंगर 2019 में आई थीं, जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में हिमेश रेशमिया ने लॉन्च किया था। हालांकि, चंद सालों के अंदर ही ये न सिर्फ इंडस्ट्री से गायब हो गईं, बल्कि आज उनके पास न पैसा है और न ही घर में खाने के लिए खाना। आज ये सिंगर मजबूरी की जिंदगी जी रही है। कौन है ये सिंगर, चलिए आपको बताते हैं।

    बुरे हालातों में जी रही हैं वायरल सिंगर

    जिस सिंगर की हम बात कर रहे हैं, उन्हें लता मंगेशकर के गाने 'एक प्यार का नगमा है' ने रातों-रात फेमस कर दिया था। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर नहीं तो आपको बता दें कि यहां 2019 में कोलकाता रेलवे स्टेशन पर गाते हुए वायरल हुईं रानू मंडल की बात हो रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक वायरल रील ने उन्हें इतना फेम दिया कि रानू मंडल के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी और हीर' के गाने 'तेरी मेरी कहानी' से लॉन्च किया था। 

    यह भी पढ़ें: 'हिमेश की बायोपिक है क्या...' Kartik Aaryan की अपकमिंग फिल्म का लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- रानू मंडल भी होगी?

    ranu mondal

    रानू का ये गाना सुपरहिट हुआ और रियलिटी शोज में उन्हें मेहमान की तरह बुलाया गया। हालांकि, इस सफलता को रानू मंडल नहीं संभाल सकीं और जिस तरह वायरल होकर वह फेमस हुईं थीं, ठीक उसी तरह वह गुमनामी में चली गईं। आज रानू मंडल की ऐसी हालत हो गई है, जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। 

    पड़ोसी से मांगकर खाना पड़ता है खाना

    रानू मंडल की जिंदगी आज पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हैं। हाल ही में यूट्यूबर निशु तिवारी रानू मंडल के घर पहुंची थीं। उन्होंने वहां जो देखा उससे उनका दिल टूट गया। कोलकाता के रानाघाट की रहने वाली रानू मंडल का घर एकदम टूट चुका था, उनके घर में हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ था और साथ ही दीवार के कोनों पर कीड़े और कॉकरोच रेंग रहे थे। उन्होंने वीडियो में बताया कि अब वह अपने खाने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हैं और उनकी दिमागी हालत काफी खराब है।

    रानू

    वह अपनी कही बातों को 5 मिनट में भूल जाती हैं। जब उनसे हिमेश रेशमिया से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे हंसकर टाल दिया। यूट्यूब में उन्होंने ये भी बताया कि उनसे जब भी कोई मिलने आता है, तो कुछ खाने के लिए लेकर आता है और उन्हें पैसे देकर जाता है। 

    यह भी पढ़ें: ''चार घंटे खुद को शीशे में निहारते...' Himesh Reshammiya की बीवी ने खोले उनके राज, बोले- 'अरे क्या कर रही?'