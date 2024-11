Hera Pheri 3: शुरू हो गई 'हेरा फेरी 3' की तैयारी! एक साथ नजर आई राजू, श्याम और बाबू भइया की मंडली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की किसी कल्ट कॉमेडी फिल्म के अगले पार्ट का अगर बेसब्री से इंतजार हो रहा है तो वह हेरा फेरी 3 (Hera Pheri 3) है। बीते सालों से हेरा फेरी की तीसरी किस्त को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आईं। बीच में अक्षय कुमार ने भी इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी से अलग होने का एलान किया था, लेकिन बाद में परेश रावल और सुनील शेट्टी ने उनकी वापसी को लेकर क्लीन चिट दी थी।

इन कॉमेडी फिल्मों में भी साथ नजर आए हैं ये तीनों

इस बीच अक्षय कुमार (Akshay Kumar), परेश रावल और सुनील शेट्टी को हाल ही में एक साथ स्पॉट किया गया है। सेलेब्स फोटोग्राफर पल्लव पालीवाल ने इन तीनों फिल्म कलाकारों की लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया है। जिनमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों अभिनेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं।हेरा फेरी कास्ट की इन फोटो को देखकर एक बार फिर से हेरा फेरी 3 को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं और फैंस का मानना है कि ये तीनों जल्द ही इस अपकमिंग फिल्म के लिए तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होने में काफी समय लग सकता है।सिर्फ हेरा फेरी फ्रेंचाइजी ही नहीं अन्य कई कॉमेडी फिल्मों में भी अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की तिकड़ी एक साथ नजर आ चुकी हैं। उनमें दे दना दन, अवारा पागल दीवाना और दीवाने हुए पागल जैसी कई मजेदार मूवीज के नाम शामिल है।सिर्फ इतना नहीं आने वाले समय में निर्देशक अहमद खान की वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) में भी ये तीनों एक कॉमेडी का तड़का लगाते दिखाई देंगे, जिसे अगले साल रिलीज किया जा सकता है।