Hema Malini ने Olympics से बाहर होने पर Vinesh Phogat का उड़ाया मजाक? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

This is a proper Hit-Job unleashed on Vinesh

We need to stand with her even more strongly now 🙏 #VineshPhogat

pic.twitter.com/nyL0fjRSym— Siddharth (@SidKeVichaar) August 7, 2024

ट्विटर पर हेमा मालिनी की इस टिप्पणी के बाद से यूजर्स ने जमकर नाराजगी व्यक्त की है। एक यूजर ने एक्ट्रेस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "पेरिस ओलंपिक्स 2024 से बाहर होने पर बीजेपी एमपी हेमा मालिनी, विनेश फोगाट के बाहर होने पर मजाक उड़ा रही हैं।" एक अन्य यूजर ने कहा, "आखिर हम हेमा मालिनी से कुछ अच्छा और सपोर्टिव बातें कहने की उम्मीद क्यों करते हैं? IOA और उनकी टीम से जवाबदेही की मांग करें। किसी सेलिब्रिटी से नहीं!"

Why on earth do we expect hema malini to say something insightful and helpful?

Demand accountability from IOA and her team. Not a celebrity!— Shay 🌻💙🐾 (@Shayoneespeaks) August 7, 2024