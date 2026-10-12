27 साल पहले दूरदर्शन पर आया था Hema Malini का धार्मिक शो, 180 एपिसोड तक चला था कल्ट सीरियल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त हुआ करता था दूरदर्शन (Doordarshan) भारतीय लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जाता था। डीडी नेशनल चैनल पर रामायण और महाभारत जैसे कई पौराणिक कहानी वाले धारावाहिकों को बोलबाला देखने को मिला था।

इस मामले में हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) का भी एक धार्मिक शो शामिल होता है, जिसने 180 एपिसोड तक दूरदर्शन पर दर्शकों भरपूर मनोरंजन किया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सीरियल था।

हेमा मालिनी का धार्मिक शो

दूरदर्शन पर सिनेमा जगत के कई कल्ट धारावाहिकों को टेलीकास्ट किया गया है। 27 साल पहले हेमा मालिनी ने बतौर अभिनेत्री छोटे पर्दे पर जिस शो से अपनी अदाकारी छाप छोड़ी थी और वह माइथोलॉजिकल शो था- जय माता की (Jai Mata Ki)। जी हां साल 1999 में पहली बार हेमा के जय माता की को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था।

मां दुर्गा के रोल में हेमा मालिनी काफी जची थीं और उनका ये रोल सभी को पसंद आया था। दूरदर्शन के जय माता की धारावाहिक में हेमा ने सिर्फ मां दुर्गा का किरदार ही नहीं निभाया था, बल्कि वह आदि शक्ति के अन्य स्वरूप जैसे मां लक्ष्मी, काली, सरस्वती और पार्वती मां की भूमिका भी में दिखाई दी थीं।