    अंशुला कपूर की शादी में ट्रैकपैंट्स पहनने के लिए ट्रोल हुए Anil Kapoor के बेटे, अब खुद बताया अजीब कारण

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली। इस सगाई समारोह में बोनी कपूर के भाई अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। एक तरफ जहां सभी ने अपने बेहतरीन एथनिक परिधान पहने थे, वहीं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने कैज़ुअल ड्रेस पहनकर सबका ध्यान खींचा। इसके लिए उन्हें बहुत ट्रोल भी किया गया।

    अंशुला कपूर की सगाई से हर्षवर्धन की एक तस्वीर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता हर्षवर्धन कपूर हाल ही में मुंबई में अपनी चचेरी बहन अंशुला कपूर की सगाई में शामिल हुए। एक तरफ जहां इतने टाइम बाद हर कोई कपूर परिवार को यूं एक-साथ देखकर खुश था। वहीं हर्षवर्धन के आउटफिट ने सभी का ध्यान खींचा और ये चर्चा का विषय बन गया।

     बहन की सगाई में टीशर्ट पहनकर पहुंचे एक्टर

    हर्षवर्धन सगाई में साधारण ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहनकर पहुचे, जिसकी वजह से कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों को ऐसे मौके पर एक्टर का ये पहनावा बहुत ही कैजुअल लगा। अब अभिनेता ने इस पर रिएक्ट करते हुए पोस्ट के नीचे एक टिप्पणी की और अपने पहनावे के पीछे का कारण बताया।

     एक्टर ने क्या बताया कारण?

    उन्होंने लिखा, "सभी को नमस्कार, जैसा कि मैं टिप्पणियों से देख सकता हूं कि लोग सगाई वाली शाम मेरे द्वारा पहने गए पहनावे को लेकर चिंतित और उत्सुक हैं। तो आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मल एथिनिकवियर मुझे भेजे गए थे, लेकिन चूंकि मैंने साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाले एक अपकमिंगप्रोजेक्ट के लिए अपना वजन काफी कम कर लिया है, इसलिए कपड़े ठीक से फिट नहीं हुए।"

     एक्टर ने आगे कहा, 'फंक्शन में जाने के लिए लेट हो रहा था और मैं और भी ज्यादा देर नहीं करना चाहता था इसलिए कुछ बेसिक सा और पर्सनल पहनकर निकल गया।

     यूजर्स ने नहीं हो रहा विश्वास

    हालांकि उनके इस तर्क से कई यूजर्स को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा कि उनका तर्क 'अजीब' है। एक अन्य ने लिखा, "क्या उनके पास एक साधारण पैंट और एक बटन-डाउनशर्ट नहीं है, सबसे बुरी बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पारंपरिक पोशाक उन्हें फिट नहीं आई, इसलिए यही एकमात्र विकल्प बचा।"

     यूजर्स ने दी अपनी-अपनी दलील

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "लगता है कि वह उन्हीं कपड़ों में आ गए जिनमें वह सोए थे। परिवार के लिए इतनी कम मेहनत या शायद वह अपने चचेरे भाई से नफरत करते हैं।" वर्कफ्रंट की बात करें तो, ऐसी खबरें थीं कि अभिनेता ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में एक रियललाइफरोल निभाते नजर आएंगे। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया है।

