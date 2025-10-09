अंशुला कपूर की शादी में ट्रैकपैंट्स पहनने के लिए ट्रोल हुए Anil Kapoor के बेटे, अब खुद बताया अजीब कारण

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता हर्षवर्धन कपूर हाल ही में मुंबई में अपनी चचेरी बहन अंशुला कपूर की सगाई में शामिल हुए। एक तरफ जहां इतने टाइम बाद हर कोई कपूर परिवार को यूं एक-साथ देखकर खुश था। वहीं हर्षवर्धन के आउटफिट ने सभी का ध्यान खींचा और ये चर्चा का विषय बन गया।

बहन की सगाई में टीशर्ट पहनकर पहुंचे एक्टर हर्षवर्धन सगाई में साधारण ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहनकर पहुंचे, जिसकी वजह से कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों को ऐसे मौके पर एक्टर का ये पहनावा बहुत ही कैजुअल लगा। अब अभिनेता ने इस पर रिएक्ट करते हुए पोस्ट के नीचे एक टिप्पणी की और अपने पहनावे के पीछे का कारण बताया।

एक्टर ने आगे कहा, 'फंक्शन में जाने के लिए लेट हो रहा था और मैं और भी ज्यादा देर नहीं करना चाहता था इसलिए कुछ बेसिक सा और पर्सनल पहनकर निकल गया। यूजर्स ने नहीं हो रहा विश्वास हालांकि उनके इस तर्क से कई यूजर्स को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा कि उनका तर्क 'अजीब' है। एक अन्य ने लिखा, "क्या उनके पास एक साधारण पैंट और एक बटन-डाउनशर्ट नहीं है, सबसे बुरी बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पारंपरिक पोशाक उन्हें फिट नहीं आई, इसलिए यही एकमात्र विकल्प बचा।"