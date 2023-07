Hansika Motwani को लेकर उनके को स्टार ने दिया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, एक्ट्रेस को नहीं पसंद आया मजाक

Hansika Motwani हंसिका मोटवानी इंडियन सिनेमा का जाना माना नाम हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। एक्ट्रेस आज साउथ सिनेमा का जाना माना नाम बन चुकी हैं। हाल ही में वह अपनी अपकमिंग फिल्म पार्टनर की प्रेम कॉन्फ्रेंस में पहुंची जहां उनके को स्टार ने उन्हें लेकर एक ऐसी बात कही जो एक्ट्रेस को पसंद नहीं आई।

File Photo of Hansika Motwani. Photo Credit: Instagram

HighLights हंसिका मोटवानी हैं फेमस एक्ट्रेस साउथ सिनेमा में हंसिका ने कमाया है नाम एक्ट्रेस की रिलीज होने वाली है तमिल फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) की फिल्म का उनके फैंस को खासा इंतजार रहता है। एक्ट्रेस बतौर चाइल्ड कलाकार अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। बड़े होने पर उन्होंने बॉलीवुड और फिर साउथ सिनेमा की ओर रुख किया। हंसिका की इमेज उनके फैंस के बीच प्यारी और खूबसूरत एक्ट्रेस की है। हाल ही में एक्ट्रेस को लेकर तमिल एक्टर रोबो शंकर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया,जिसे सुनने के बाद एक्ट्रेस के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। रिलीज होने वाली है एक्ट्रेस की फिल्म हंसिका मोटवानी तमिल फिल्म 'पार्टनर' में देखी जाएंगी। इस मूवी में उनकी जोड़ी आधी पिनीशेट्टी के साथ बनी है। रीसेंट्ली चेन्नई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें हंसिका मोटवानी के साथ ही पूरी स्टार मौजूद थी। इस दौरान फिल्म का अहम हिस्सा बने रोबो शंकर को स्टेज पर बुलाया गया। उन्होंने फिल्म से जुड़ी स्पीच दी, लेकिन इस स्पीच में उन्होंने हंसिका को लेकर एक ऐसी बात बोली, जो कि अब हर जगह वायरल हो रहा है। हंसिका मोटवानी को लेकर दिया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रोबो शंकर ने कहा कि एक सीन के दौरान उन्हें हंसिका के पैर छूने थे। लेकिन हंसिका ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। यहां कर कि अपने पैर का अंगूठा तक नहीं छूने दिया। लेकिन जब फिल्म के हीरो आधी के ऐसा करने की बारी आई, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हीरो होने का फायदा होता है। रोबो ने बताया इसे एक मजाक रोबो शंकर का यह स्टेटमेंट हंसिका मोटवानी को पसंद नहीं आया, जो कि उस वक्त स्टेड पर मौजूद थीं। हालांकि, रोबो ने बाद में क्लियर किया कि उन्होंने सिर्फ मजाक किया है, और इस स्टेटमेंट को मजाक में लिया जाना चाहिए। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार, पार्टनर की टीम ने बाद में रोबो शंकर की ओर से हंसिका मोटवानी से माफी मांगी। गौरतलब है कि बीते दिनों हंसिका मोटवानी बिजनेसमैन सोहेल कथुरिया संग शादी को लेकर चर्चा में थीं। उन्होंने सोहेल से 4 दिसंबर, 2022 को शादी की। सोहेल, हंसिका के बिजनेस पार्टनर हैं। एक्ट्रेस ने सभी परंपराओं को निभाते हुए सोहेल से ग्रैंड वेडिंग की थी।

