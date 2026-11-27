एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म गनमास्टर जी9 (Gunmaaster G9) फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के अंदर तब से एक्साइटमेंट था, जब से उन्होंने हिमेश रेशमिया की आवाज में पहला गाना सुना था।

अब जब ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ थिएटर्स में टक्कर ले चुकी है और कुछ दर्शक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर भी थिएटर्स के बाहर आ चुके हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू करते हुए ये भी बता दिया है कि फिल्म देखने लायक है या नहीं। क्या है इमरान की फिल्म पर दर्शकों का फाइनल फैसला, पढ़ें रिव्यू।

गनमास्टर जी9 को दर्शकों ने दिया ऐसा रिव्यू इमरान हाशमी की गनमास्टर जी 9 को सिनेमाघरों में देखने के बाद दर्शक एक्टर्स की परफॉर्मेंस और मूवी के एक्शन सीन्स की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स तो ऑडियंस को ऑन प्वाइंट लगा।

एक यूजर ने इमरान-जेनेलिया की फिल्म की सराहना करते हुए लिखा, "गनमास्टर जी9 तोड़फोड़ है। इमरान हाशमी का काम शानदार है। अपारशक्ति खुराना- बवाल, जेनेलिया देशमुख- पहले कभी न देखें गई अवतार में हैं। आदित्य दत्त ने क्या एक्शन फिल्म बनाई है।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने अभी गनमास्टर जी9 देखी है। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एक्शन और सरप्राइज। इमरान हाशमी इस साल के दूसरे विनर हैं।" क्लाइमैक्स-म्यूजिक को दर्शकों ने बताया शानदार एक अन्य यूजर ने लिखा, "गनमास्टर जी 9 को मैं पूरे 4 स्टार देता हूं। पहली बार ऐसा था कि किसी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात है कि मूवी बहुत शानदार है। क्लाइमैक्स-म्यूजिक तो जबरदस्त है। मस्ट वॉच फिल्म।" अन्य यूजर ने लिखा, "इमरान हाशमी और जेनेलिया डीसूजा की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है।"

क्या है गनमास्टर जी9 की कहानी? आपको बता दें कि गनमास्टर जी9 में इमरान हाशमी ने ईश्वर का किरदार अदा किया है, जो एक डेयरी किसान है। उसकी शांतिपूर्ण लाइफ में तब बदलाव आता है, जब एक खतरनाक गैंगस्टर उसके परिवार को धमकाता है। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर को हिंसा के उस दलदल में फिर से उतरना पड़ता है, जिसे वह काफी पीछे छोड़ आया है।