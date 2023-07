Sana Khan Baby Grand Welcome: सना खान और उनके बेटे का घर में हुआ ग्रैंड वेलकम, पति ने दिया शानदार सरप्राइज

Sana Khan Baby Grand Welcome सना खान और उनके लाडले बेटे का घर पर ग्रैंड वेलकम हुआ जिसके एक झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है । इस वीडियो में सना ने दिखाया है कि उनके पति अनस ने उनका और उनके बेटे तारिक जमील का कैसे स्वागत किया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है ।

Sana Khan Baby Grand Welcome Photo credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav