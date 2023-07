Sana Khan ने मां बनने के 6 दिन बाद दिखाई बेटे सैयद तारिक जमील की पहली झलक, देखे वीडियो

Sana Khan Baby Face सना खान (Sana Khan) के बाद सोशल मीडिया पर बेटे की एक झलक शेयर की है। सना से पहले उनके पति मुफ्ती अनस सैयद ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी बेटे की एक वीडियो शेयर की। जिसके बाद सना भी बेटे की झलक दिखाई। साल 2020 में सना खान ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था ।

Sana Khan Son Syed Tariq Jameel Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Sana Khan Baby Face: सना खान (Sana Khan) ने 5 जुलाई को बेटे को जन्म दिया। सना ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस संग ये गुड न्यूज शेयर की थी। अब एक्ट्रेस ने बेटे की पहली झलक दिखाई है, मगर चेहरा नहीं दिखाया। इससे पहले सना ने अपने लाडले के नाम का खुलासा किया। सना ने दिखाई बेटे की झलक सना से पहले उनके पति मुफ्ती अनस सैयद ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी बेटे की एक वीडियो शेयर की।, जिसके बाद सना भी बेटे की झलक दिखाई। हालांकि चेहरा नहीं नजर आ रहे, लेकिन नन्हें राजकुमार के हाथ दिखाई दे रहे हैं और उनके कपड़े पर लिखा है, 'मम्मी और मैं।' वीडियो में अनस ने अपने लाडले के हाथ में अपनी उंगली थमा रखी है। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'माशा अल्लाह तबारकल्लाह मेरा बेटा और मेरी जिंदगी सना खान। अलहमदुलिल्लाह।' वहीं सना खान ने भी सेम वीडियो पोस्ट कर लिखा- क्यूटीपाई। सना खान ने बताया बेटे का नाम 'ई-टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में सना खान ने अपने बेटे के नाम से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि, उनके बेटे का नाम 'सैयद तारिक जमील' है... 'कहा जाता है कि नाम का इंसान पर बहुत असर होता है। इसलिए, हम एक ऐसा नाम चाहते थे जो पवित्रता, , देखभाल और ईमानदारी का प्रतीक हो। जमील का अर्थ है सुंदरता, और तारिक का अर्थ है सुखद।' View this post on Instagram A post shared by Saiyad Sana Khan (@sanakhaan21) बढ़ते वजन पर जानें क्या बोली थी सना सना खान ने 'ई-टाइम्स' से अपनी पोस्ट प्रेग्नेंसी फीलिंग्स के बारे में भी कई बाते साझा की थी। इसके अलावा डिलीवरी के बाद वजन घटाने वाली बात पर भी रिएक्ट किया था। कहा था कि अभी उनके लिए बच्चा प्रायोरिटी है। वह पहले उसे जो जरूरत है, वैसा खाएंगी। वजन बाद में कभी-भी घटा लेंगी। बता दें, साल 2020 में सना खान ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। इंडस्ट्री से दूर होने के बाद सना धर्म के रास्ते पर चल पड़ी है।

