पटरी पर लौटी Govinda की शादीशुदा जिंदगी, पत्नी सुनीता आहूजा डंके की चोट पर बोलीं- हमें कोई अलग नहीं कर सकता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले काफी समय से अपने रिश्तों को लेकर खबरों में बने हुए हैं। सुनीता कई बार गोविंदा पर उनकी अगली फिल्म रूपा की अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ रिलेशनशिप का आरोप लगा चुकी हैं। दोनों के बीच बातें तलाक तक भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर सुनीता ने तलाक की याचिका वापस ले ली।

अब सुनीता का रवैया एक बार फिर गोविंदा (Govinda) को लेकर नर्म होता दिख रहा है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा को लेकर खुलकर बात की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। गोविंदा संग रिश्ते पर बोलीं सुनीता बीते दिनों से गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में कलह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। एक वक्त तो ऐसा लगा कि इनकी शादी वाकई टूट जाएगी। लेकिन फिलहाल सुनीता का जो बयान सामने आया है, उसने अलगाव की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

सुनीता ने दोबारा परिवार को साथ आने के सवाल पर कहा- अब 40 साल की शादी है, तो आगे क्यों नहीं रहेगी। अभी मेरा भी ध्यान काम में लगा हुआ है। हालांकि, अलग तो हमें इस दुनिया में हमें कभी कोई नहीं कर सकता है। आगे मैंने ईश्वर पर छोड़ा हुआ है। उनको जो मेरे लिए सही लगेगा, वो वही करेंगे।