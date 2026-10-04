'सिर्फ इसी बारे में बात...' Govinda के कथित अफेयर पर बेटी टीना का जवाब, कोमल रानी के साथ रिश्ते पर है चर्चा
गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित अफेयर की खबरों पर उनकी बेटी टीना आहूजा ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) इन दिनों एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार (Komal Rani Swarnkar) के साथ अपने अफेयर को लेकर चर्चा में हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि चीची और उनकी पत्नी के रिश्ते में अनबन चल रही है।
हालांकि कोमल पहले ही इन अटकलों पर अपनी बात रख चुकी हैं और उनका कहना है कि गोविंदा के साथ उनका सार्वजनिक रूप से दिखना उनके प्रोफेशनल संबंधों से जुड़ा है, फिर भी यह विवाद लगातार लोगों का ध्यान खींच रहा है।
टीना से पैप्स ने क्या पूछा सवाल?
इस चर्चा के बीच, हाल ही में गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा से इस मामले पर सवाल पूछा गया। जब एक पैपराजी ने टीना से कोमल के उन बयानों के बारे में पूछा जो उनकी मां सुनीता के बारे में थे, तो एक्ट्रेस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।
3 अक्टूबर को मुंबई में एक इवेंट के दौरान, टीना ने जवाब देते हुए कहा, 'प्लीज, हम यहां सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।' इतना बोलकर टीना वहां से चली गईं।
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साथ में किए थे लालबागचा राजा के दर्शन
यह सवाल गोविंदा और कोमल के बीच कथित रिश्तों पर फिर से ध्यान दिए जाने के दौरान उठा। उसी दिन, गोविंदा और कोमल को लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए देखा गया, जबकि उसके कुछ समय बाद सुनीता आहूजा वहां अकेले पहुंची थीं। दोनों एक ही जगह पर इस तरह अलग-अलग आए इसने अफवाह को और हवा दी।
हालांकि, गोविंदा ने कोमल के साथ अफेयर की खबरों को बार-बार नकारा है। एक्टर का कहना है कि उनका साथ दिखना उनके प्रोफेशनल काम और आने वाली फिल्म 'रूपा' से जुड़ा है। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर कोई अफेयर होता भी, तो वह उनका निजी मामला होता और उसमें दूसरों को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए।
कोमल ने भी गोविंदा के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर बात की है। उन्होंने साफ किया है कि उनका साथ दिखना किसी निजी रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि उनकी फिल्म और प्रोफेशनल कामों की वजह से है।
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