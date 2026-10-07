Govinda की बहू का उनकी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी पर तंज, कहा - 'किसी ब्वॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं...'
कश्मीरा शाह ने गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग को लेकर टिप्पणी की।
HighLights
कश्मीरा शाह ने गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड पर तंज कसा
उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग पर टिप्पणी की
इशारों-इशारों में कह डाली मन की बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता (Sunita Ahuja) के रिश्तों में लंबे समय से खटास चल रही है। एक तरफ जहां गोविंदा हमेशा बचाव करते और चीजों पर पर्दा डालते नजर आए वहीं उनकी पत्नी सुनीता ने खुलकर अपनी बात रखी।
वहीं उनकी बहू यानी कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) अक्सर अपनी मामी सुनीता के सपोर्ट में बोलती नजर आईं। अब कश्मीरा का लेटेस्ट बयान फिर से वायरल हो रहा है। बीते दिनों कश्मीरा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां पैपराजी ने उनसे उनके ट्रैवल प्लान के बारे में पूछा।
नए प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रही थीं कश्मीरा
एक नए प्रोजेक्ट के लिए यूरोप के ग्रीस जाने की बात बताते हुए, कश्मीरा ने गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार पर तीखा तंज कसा। कश्मीरा की शादी एक्टर-कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक से हुई है, जो गोविंदा के भांजे हैं। इस नाते अनुभवी एक्टर गोविंदा उनके चाचा-ससुर लगते हैं।
पैपराजी से बात करते हुए कश्मीरा ने बताया कि वह एक आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ग्रीस जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस प्रोजेक्ट से दो भूमिकाओं में जुड़ी होंगी - एक एक्टर और एक डायरेक्टर के तौर पर।
कोमल रानी पर कसा तंज
इसके बाद, कोमल पर तंज कसते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, 'खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है और न तो मेरे पति (कृष्णा अभिषेक) ने इसे फाइनेंस किया है और न ही किसी ब्वॉयफ्रेंड ने।'
View this post on Instagram
उन्होंने आगे कहा, 'हम बाहर की फिल्में करते हैं भाई, घर की नहीं।' कश्मीरा की बातों ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, खासकर उनके 'ब्वॉयफ्रेंड' वाले जिक्र ने। इसे गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते को लेकर चल रही खबरों के बीच एक इशारों-इशारों में कसा गया तंज माना जा रहा है।
लंबे समय से चल रही है अनबन
गोविंदा और कोमल के बीच कथित अफेयर की अफवाहें इस साल की शुरुआत में तब शुरू हुईं, जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। इसके बाद जब गोविंदा और कोमल लालबागचा के दर्शन करने पहुंचे तब इन अफवाहों को और हवा मिली।
यह भी पढ़ें- 'सिर्फ इसी बारे में बात...' Govinda के कथित अफेयर पर बेटी टीना का जवाब, कोमल रानी के साथ रिश्ते पर है चर्चा
यह भी पढ़ें- 'वो जहां है जिसके साथ है ...' कोमल रानी की लताड़ के बाद बदले सुनीता आहूजा के सुर; पति Govinda को दी 'दुआएं'