Govinda की बहू का उनकी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी पर तंज, कहा - 'किसी ब्वॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता (Sunita Ahuja) के रिश्तों में लंबे समय से खटास चल रही है। एक तरफ जहां गोविंदा हमेशा बचाव करते और चीजों पर पर्दा डालते नजर आए वहीं उनकी पत्नी सुनीता ने खुलकर अपनी बात रखी।

वहीं उनकी बहू यानी कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) अक्सर अपनी मामी सुनीता के सपोर्ट में बोलती नजर आईं। अब कश्मीरा का लेटेस्ट बयान फिर से वायरल हो रहा है। बीते दिनों कश्मीरा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां पैपराजी ने उनसे उनके ट्रैवल प्लान के बारे में पूछा।

नए प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रही थीं कश्मीरा एक नए प्रोजेक्ट के लिए यूरोप के ग्रीस जाने की बात बताते हुए, कश्मीरा ने गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार पर तीखा तंज कसा। कश्मीरा की शादी एक्टर-कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक से हुई है, जो गोविंदा के भांजे हैं। इस नाते अनुभवी एक्टर गोविंदा उनके चाचा-ससुर लगते हैं।

पैपराजी से बात करते हुए कश्मीरा ने बताया कि वह एक आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ग्रीस जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस प्रोजेक्ट से दो भूमिकाओं में जुड़ी होंगी - एक एक्टर और एक डायरेक्टर के तौर पर।

कोमल रानी पर कसा तंज इसके बाद, कोमल पर तंज कसते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, 'खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है और न तो मेरे पति (कृष्णा अभिषेक) ने इसे फाइनेंस किया है और न ही किसी ब्वॉयफ्रेंड ने।'