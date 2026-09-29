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गोर बारू हो... 29 साल पहले Bhagyashree पर बना था ठेठ भोजपुरी गीत, Manoj Tiwari की आवाज में इंटरनेट पर छाया गाना

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Tue, 29 Sep 2026 09:22 PM (IST)

29 साल पहले मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) का एक भोजपुरी गीत आया था जिसे भाग्यश्री (Bhagyashree) पर फिल्माया गया था। यह गीत अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

भाग्यश्री का भोजपुरी में बना देसी गाना। फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

भाग्यश्री का भोजपुरी में बना देसी गाना। फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

HighLights

  1. 29 साल बाद भी कल्ट है मनोज तिवारी का गाना

  2. सुपरहिट भोजपुरी गाने में नजर आई थीं भाग्यश्री

  3. मनोज तिवारी के रोमांटिक गाना इंटरनेट पर वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'मैंने प्यार किया...' की 'सुमन' उर्फ भाग्यश्री (Bhagyashree) पर 29 साल पहले एक भोजपुरी गीत (Bhojpuri Song) फिल्माया गया था जो न केवल उस वक्त चार्टबस्टर रहा था, बल्कि अब भी इंटरनेट पर अक्सर वायरल हो जाता है।

एक बार फिर इंटरनेट पर भाग्यश्री (Bhagyashree Bhojpuri Song) छाया हुआ है। इस ठेठ रोमांटिक भोजपुरी गीत को मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने अपनी आवाज दी थी। करीब तीन दशक के बाद भी लोग इस गाने को बड़े चाव से सुनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, YouTube पर इस गीत को करोड़ों व्यूज मिले हैं।

भाग्यश्री पर बना भोजपुरी गाना

भाग्यश्री ने 2007 में मनोज तिवारी के साथ फिल्म देवा (Deva Bhojpuri Film) में काम किया था। इसी फिल्म में भाग्यश्री और मनोज तिवारी पर एक गाना फिल्माया गया था जिसका टाइटल 'गोरिया चांद के अंजोरिया...' है। यह एक रोमांटिक गीत है जिसमें मनोज तिवारी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की तारीफ करते हैं।

Bhagyashree

मनोज तिवारी की आवाज में बना कल्ट

जब यह गाना रिलीज किया गया था तो इसे बहुत प्यार मिला। यूट्यूब पर इसे करोड़ों में व्यूज मिले। टी-सीरीज हमार भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। इस गाने को खुद एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी (Manoj Tiwari Bhojpuri Song) ने ही गाया था। हालांकि, गाने की धुन लाल सिन्हा ने तैयार की थी। गाने के बोल बहुत ही खूबसूरत थे। इसे शबीर अहमद ने लिखे थे। 

 

29 सालों से है नंबर-1 सॉन्ग

भले ही मनोज तिवारी के इस भोजपुरी गीत को 29 साल हो गए हैं, लेकिन यह आज भी उनके बेस्ट सॉन्ग्स की लिस्ट में आता है। साथ ही बेस्ट रोमांटिक भोजपुरी गानों की लिस्ट में शुमार है। आज भी लोग इस गीत को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई अश्लील शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह एक शुद्ध प्रेम भरा गीत है। 

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