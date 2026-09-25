21 साल पहले Ravi Kishan के लिए ठेठ भोजपुरी में Udit Narayan ने गाया था कल्ट गाना, मनोज तिवारी ने भी दी थी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उदित नारायण (Udit Narayan) ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि कई कल्ट भोजपुरी गाने भी गाए हैं। उनका एक गाना आज भी सुपरहिट है। इसे उन्होंने रवि किशन (Ravi Kishan) के लिए गाया था।

उदित नारायण का ये भोजपुरी गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ था कि 21 साल बाद भी यूट्यूब पर लोग इसे खूब सुनते हैं। यह गाना जब 2005 में आया था, तब टीवी पर लोग बार-बार इसे सुना करते थे। यह एक रोमांटिक गाना है जिसे मस्तीभरे अंदाज में पेश किया गया था।

रवि किशन की आवाज बने थे उदित नारायण यह गाना रवि किशन की फिल्म 'पंडित जी बताई ना बियाह कब होई' (Pandit Ji Batain Na Biyah Kab Hoyee Film) का है। इस फिल्म में रवि किशन, नगमा (Nagma), सिकंदर खरबंदा और रीता जोशी मुख्य भूमिकाओं में थे।

फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। 'लहंगा उठा देब रिमोट से' (Lehnga Utha Deb Remote Se Song) भी काफी हिट हुआ था। मगर एक और गाना था जो रोमांटिक कल्ट बन गया। उदित-मनोज ने मिलकर गाया था गाना जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो है 'ओढ़निया वाली से' (Odhaniya Wali Se Song)। इस गाने को रवि, नगमा, सिकंदर और रीता पर फिल्माया गया था। इस गाने को उदित नारायण (Udit Narayan Bhojpuri Song) और मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने मिलकर गाया था।