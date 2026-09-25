21 साल पहले Ravi Kishan के लिए ठेठ भोजपुरी में Udit Narayan ने गाया था कल्ट गाना, मनोज तिवारी ने भी दी थी आवाज
उदित नारायण का एक भोजपुरी गाना (Udit Narayan Bhojpuri Song) बहुत पॉपुलर हुआ था। इस गाने में रवि किशन (Ravi Kishan) नजर आए थे।
HighLights
सुपरहिट हुआ था उदित नारायण का भोजपुरी गाना
21 साल से हिट है रवि किशन पर बना गाना
मनोज तिवारी की आवाज ने भी भर दी थी जान
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उदित नारायण (Udit Narayan) ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि कई कल्ट भोजपुरी गाने भी गाए हैं। उनका एक गाना आज भी सुपरहिट है। इसे उन्होंने रवि किशन (Ravi Kishan) के लिए गाया था।
उदित नारायण का ये भोजपुरी गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ था कि 21 साल बाद भी यूट्यूब पर लोग इसे खूब सुनते हैं। यह गाना जब 2005 में आया था, तब टीवी पर लोग बार-बार इसे सुना करते थे। यह एक रोमांटिक गाना है जिसे मस्तीभरे अंदाज में पेश किया गया था।
रवि किशन की आवाज बने थे उदित नारायण
यह गाना रवि किशन की फिल्म 'पंडित जी बताई ना बियाह कब होई' (Pandit Ji Batain Na Biyah Kab Hoyee Film) का है। इस फिल्म में रवि किशन, नगमा (Nagma), सिकंदर खरबंदा और रीता जोशी मुख्य भूमिकाओं में थे।
फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। 'लहंगा उठा देब रिमोट से' (Lehnga Utha Deb Remote Se Song) भी काफी हिट हुआ था। मगर एक और गाना था जो रोमांटिक कल्ट बन गया।
उदित-मनोज ने मिलकर गाया था गाना
जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो है 'ओढ़निया वाली से' (Odhaniya Wali Se Song)। इस गाने को रवि, नगमा, सिकंदर और रीता पर फिल्माया गया था। इस गाने को उदित नारायण (Udit Narayan Bhojpuri Song) और मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने मिलकर गाया था।
21 साल से हिट है विनय बिहारी का गाना
उदित नारायण, रवि किशन की आवाज बने थे, वहीं मनोज तिवारी ने सिकंदर की आवाज बनकर गाना गाया। इस गाने के बोल मस्तीभरे और रोमांटिक थे, जिसे विनय बिहारी (Vinay Bihari) ने लिखे थे।
टी-सीरीज के बैनर तले बने इस गीत के संगीत को राजेश गुप्ता ने तैयार किया था। 21 साल बाद भी यह गाना सदाबहार भोजपुरी हिट बना हुआ।
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