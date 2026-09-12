ठेठ भोजपुरी में Lata Mangeshkar ने गाया था ये 'चुलबुला' गाना, 63 साल से दिलों पर राज कर रहा है गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'क्वीन ऑफ मेलोडी' लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने हिंदी-बांग्ला यहां तक विदेशी भाषाओं के साथ-साथ कई भोजपुरी गीत (Bhojpuri Song) भी गाए हैं जो आज भी अमर हैं। उनका एक भोजपुरी गाना 63 साल से राज कर रहा है।

लता मंगेशकर ने भोजपुरी में न केवल छठी मईया (Chhathi Maiya Song) का गीत गाया है, बल्कि रोमांटिक गानों को भी आवाज दी है। उनका एक गीत इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग इस पर रील्स बनाते हैं। लता मंगेशकर के इस भोजपुरी गीत (Lata Mangeshkar Bhojpuri Song) को कई बार रीक्रिएट भी किया गया है।

63 साल पहले बना था गीत यह गीत है 1963 में आई फिल्म 'लागी नहीं छूटे राम' (Laagi Nahin chhute Ram) का 'लाल लाल होठवा से' (Lal Lal Hothwa Se Song) है। कुंदन कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म का संगीत चित्रगुप्त ने तैयार किया था।

नोक-झोंक से भरा था चुलबुला गाना इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। हालांकि, 'लाल लाल होठवा से' गाना सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। यह गाना रोमांटिक और चुलबुले अंदाज में पेश किया गया था। गाने में प्रेमी और प्रेमिका के बीच नोक-झोंक और एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करने को दिखाया गया था।

लता मंगेशकर ने तलत संग गाया था गाना इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी (Majrooh Sultanpuri) ने लिखा था। इस चुलबुले गीत को लता मंगेशकर और तलत महमूद (Talat Mehmood) ने गाया था। जैसे ही फिल्म का ये गीत आया, यह हर ओर छा गया।