ठेठ भोजपुरी में Kishore Kumar ने गाया था ये कल्ट गाना, 45 साल बाद भी 'सांवर गोरिया' के लिए गुनगुनाते हैं आशिक
45 साल पहले किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने भोजपुरी में एक रोमांटिक गाना गाया था हो 80s और 90s में सुपरहिट हुआ था।
HighLights
किशोर कुमार ने गाया था भोजपुरी गीत
80s में सुपरहिट हुआ था किशोर कुमार का गाना
किशोर कुमार की आवाज में अमर है गीत
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के वो जादुई गायक थे जो हर अंदाज में गायिकी को और भी खूबसूरत बना देते थे। उन्होंने तो लड़की की आवाज में भी कल्ट गाने गाए हैं। सिर्फ हिंदी ही नहीं, उनकी गायिकी का जादू भोजपुरी सिनेमा में भी चला है।
45 साल पहले किशोर कुमार (Kishore Kumar) ने ठेठ भोजपुरी में एक ऐसा गीत गाया था जो आज भी सुनते ही दिल को सुकून पहुंचाता है। यह गीत चुलबुला होने के साथ-साथ मधुर और प्रेम से भरा हुआ भी है।
किशोर कुमार का भोजपुरी गीत
यह गीत 1981 में आई फिल्म धरती मइया (Dharti Maiya) का है। फिल्म में कुल 11 गाने थे जो सभी सुपरहिट हुए थे। इसमें एक गाना किशोर कुमार ने भी गाया था जो एक चुलबुला रोमांटिक सॉन्ग था। इस गीत में प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफों के पुल बांधता है और अपने प्यार का इजहार करता है।
चुलबुले अंदाज में किशोर कुमार ने गाया था गीत
यह गीत है 'सांवर गोरिया' (Sanwar Goriya Song)। इस गीत के बोल बहुत ही खूबसूरत हैं जिसे लक्ष्मण शाहबादी ने लिखे थे। वहीं, गाने का संगीत चित्रगुप्त ने दिए थे जो उस वक्त भोजपुरी गानों को बनाने के लिए जाने जाते थे। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज में यादगार बना दिया था। ठेठ भोजपुरी में उनका ये गीत 80 और 90s के दौर में सबसे पसंदीदा रोमांटिक गानों में शुमार हो गया है।
45 साल बाद भी सुना जाता है गाना
किशोर कुमार के इस गाने को कई बार रीमेक किया गया, लेकिन वे म्यूजिक लवर्स के बीच उतना असर नहीं डाल पाए, जितना किशोर दा की आवाज में इसे सुना गया। उनका सिंगिंग स्टाइल हमेशा की तरह लोगों के दिलों में बस गया।
इस गीत के बोल, किशोर दा की आवाज और चित्रगुप्त के संगीत ने इसे क्लासिक सॉन्ग्स की लिस्ट में शुमार कर दिया। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो इसमें जयश्री, ब्रज किशोर, हरि शुक्ला और पद्मा खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।
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