    JFF: GIGMEDIA के सहयोग के साथ संपन्न हुआ जागरण फिल्म फेस्टिवल, उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    रंगमंच, कहानी और कलात्मक सहयोग का तीन दिवसीय उत्सव, "द प्लेटफ़ॉर्म", मुंबई में संपन्न हुआ। इसका आयोजन गिगमीडिया द्वारा नाट्य किरण मंच और जागरण फिल्म फेस्टिवल के साथ साझेदारी में किया गया। यह उत्सव 10 से 12 अक्टूबर तक आराम नगर में आयोजित हुआ।

    जागरण फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। GIGMEDIA का मच अवेटेड 'द प्लेटफॉर्म' थिएटर फेस्ट, आराम नगर, वर्सोवा में शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मुंबई का रचनात्मक केंद्र प्रतिभा, संवाद और प्रेरणा का केंद्र बन गया। जागरण फिल्म फेस्टिवल और नाट्यकिरण मंच के सहयोग से आयोजित, तीन दिवसीय उत्सव 10 से 12 अक्तूबर चला।

    दिलचस्प नाटकों से लेकर कई वर्कशॉप्स तक, द प्लेटफॉर्म ने दिखाया कि कैसे GIGMEDIA कच्ची प्रतिभा और वास्तविक अवसर के बीच की खाई को पाट रहा है। भारत के प्रदर्शन कला क्षेत्र को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

    कौन-कौन से कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा?

    इस फेस्टिवल कैलेंडर में राहुल बग्गा, अखिलेंद्र मिश्रा, आकाश दहिया, देव फौजदार, विपुल मेहता, सलीम आरिफ, जयंत देशमुख, दलबीर कुंतल और वामन केंद्रे जैसी प्रतिष्ठित रंगमंच और फिल्म हस्तियों द्वारा मास्टरक्लास और सेमिनारों की एक सीरीज शामिल थी। प्रत्येक सत्र में उद्योग के दिग्गजों से सीखने के लिए उत्सुक दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो भारत में संरचित रचनात्मक मार्गदर्शन की बढ़ती भूख को दर्शाता है।

    आगे क्या है प्लान?

    वहीं "गगन दमामा बाज्यो" (पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित और देव फौजदार द्वारा निर्देशित), "वीर गोखला" और "आज़ादे अंदाज़" (दोनों देव फौजदार द्वारा लिखित और निर्देशित) सहित शक्तिशाली प्रदर्शनों से शाम जीवंत हो उठीं। प्रत्येक नाटक का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ। GIGMEDIA अब स्किल इंडिया मिशन और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के साथ साझेदारी में 50,000 से अधिक कलाकारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी अपस्किलिंग अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है, जो भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को पोषित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

    क्या है GIGMEDIA? 

    GIGMEDIA एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम है जिसे मनोरंजन, मीडिया और रचनात्मक उद्योगों में प्रतिभा और अवसरों के जुड़ाव को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म कलाकारों, एजेंसियों और प्रोडक्शन हाउस को एक पारदर्शी, कमीशन-मुक्त मॉडल के माध्यम से बुकिंग, प्रचार और प्रोजेक्ट-आधारित जुड़ाव को सक्षम करते हुए, सहज सहयोग करने की अनुमति देता है।

    GIGMEDIA का मिशन सरल लेकिन क्रांतिकारी है। इसका उद्देश्य प्रतिभा खोज को लोकतांत्रिक बनाना और प्रत्येक रचनात्मक व्यक्ति को अपना मंच खोजने के लिए सशक्त बनाना है।

