Asin Thottumkal: क्या गजनी एक्ट्रेस असिन की शादी में आई दरार ? एक्ट्रेस ने पति संग डिलीट कीं सारी तस्वीरें

Asin Thottumkal Deleted Husband Pics साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस असिन थोट्टूमकल (Asin Thottumkal) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से असिन और उनके पति राहुल की मैरिड लाइफ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी वजह ये है कि असिन ने इंस्टा से अपने पति के साथ अपनी सभी तस्वीरें डिलीट कर दी है।

Asin Thottumkal And Rahul Sharma Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights सिन थोट्टूमकल ने डिलिट की पति संग तस्वीरे साल 2016 में हुई थी राहुल शर्मा और असिन की शादी अक्षय कुमार ने मिलवाया था असिन और राहुल को

Edited By: Aditi Yadav