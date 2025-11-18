बड़े पर्दे पर दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की अनकही दास्तां, इस फिल्ममेकर ने किया ऐलान...लेकिन है एक शर्त!
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद से ही खबर आ रही है कि इस पर जल्द ही फिल्म बनाई जाएगी लेकिन अब एक फिल्ममेकर ने इस पर खुलकर बात की है, जिससे माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फिल्म बन सकती है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता फरहान अख्तर (Farhan Akhtar)की फिल्म 120 बहादुर इस वक्त खूब चर्चा में है। एक तरफ जहां फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है तो वहीं फिल्म की स्टारकास्ट इस वक्त फिल्म के प्रमोशन्स में बिजी है। इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने एक नई फिल्म की ओर इशारा दिया है और कहा गया है कि क्या जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनने जा रही है। हालांकि इस ओर सिर्फ इशारा ही काफी है, अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं...
ऑपरेशन सिंदूर पर बनेगी फिल्म?
दरअसल हाल ही में फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और फिल्म के डायरेक्टर रजनीश घई ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक हिंट दिया है। दरअसल एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में इस पर फिल्म के डायरेक्टर ने बात की है। दरअसल रजनीश घई के भाई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। इसी के चलते जब रजनीश घई से सवाल किया गया कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में वो ऑपरेशन सिंदूर पर कोई फिल्म बनाएंगे और उसका डायरेक्शन करेंगे, तो इस पर रजनीश घई ने कहा कि,
''देखिए मैं सच कहूं तो मैंने इस बारे में अभीतक सोचा नहीं है, लेकिन हां अगर ये दोनों जेंटलमैन (फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी) इस चीज पर सोच रहे हैं, तो पक्का मैं इस पर काम करूंगा।''
अब रजनीश के इस बयान के बाद चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर फिल्म पर काम शुरू हो सकता है। हालांकि अभीतक कोई ऑफिशियल कंफर्मेश तो नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। वहीं फिल्म 120 बहादुर की बात करें तो फिल्म की कहानी 1962 में चीनी सेना से लड़ने वाली 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों की जंग दिखाई गई है। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज हो रही है।
