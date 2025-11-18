बड़े पर्दे पर दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की अनकही दास्तां, इस फिल्ममेकर ने किया ऐलान...लेकिन है एक शर्त!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता फरहान अख्तर (Farhan Akhtar)की फिल्म 120 बहादुर इस वक्त खूब चर्चा में है। एक तरफ जहां फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है तो वहीं फिल्म की स्टारकास्ट इस वक्त फिल्म के प्रमोशन्स में बिजी है। इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने एक नई फिल्म की ओर इशारा दिया है और कहा गया है कि क्या जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनने जा रही है। हालांकि इस ओर सिर्फ इशारा ही काफी है, अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं...

ऑपरेशन सिंदूर पर बनेगी फिल्म?

दरअसल हाल ही में फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और फिल्म के डायरेक्टर रजनीश घई ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक हिंट दिया है। दरअसल एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में इस पर फिल्म के डायरेक्टर ने बात की है। दरअसल रजनीश घई के भाई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। इसी के चलते जब रजनीश घई से सवाल किया गया कि क्या वाकई में आने वाले वक्त में वो ऑपरेशन सिंदूर पर कोई फिल्म बनाएंगे और उसका डायरेक्शन करेंगे, तो इस पर रजनीश घई ने कहा कि,