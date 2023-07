Divya Khosla Mother Passed Away: दिव्या खोसला की मां का हुआ निधन, एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल मैसेज

Divya Khosla Mother Anita Khosla Passed Away एक्ट्रेस और डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार (Divya Khosla Kumar) के ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल एक्ट्रेस की मां का निधन हो गया है। इसकी जानकारी खुद दिव्या ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर बाकी स्टार्स भी उनकी मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Divya Khosla Mother Passed Away Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Aditi Yadav