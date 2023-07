फिर रंग जमाएगी दिनेश लाल यादव-आम्रपाली दुबे की जोड़ी, शुरू हुई 'निरहुआ हिंदुस्तानी 4' पार्ट की शूटिंग

दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। इन दोनों कलाकारों ने एक दूसरे के साथ दर्जन से भी ज्यादा फिल्में की हैं। इस कड़ी में यह कलाकार एक और फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। निरहुआ और आम्रपाली को देखने के लिए बेकरार फैंस को कुछ ही महीनों में एक और नई फिल्म का तोहफा मिलेगा।

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी सिनेमा के सक्सेसफुल अभिनेता निरहुआ एक और फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे के साथ उनकी जोड़ी काफी पॉपुलर है। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, और कहानी के साथ-साथ उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद भी आई है। अब यह जोड़ी एक और फिल्म में धमाल मचाने को तैयार है। शुरू हुई इस फेमस फ्रेंचाइजी की शूटिंग फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी की फ्रेंचाइजी 'निरहुआ हिंदुस्तानी 4' की शूटिंग सात समंदर पार लंदन में शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्य रुप से आजमगढ़ के सांसद सह जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और मशहूर अदाकारा आम्रपाली दुबे नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से निरहुआ और आम्रपाली दुबे साथ नजर आएंगे। दोनों की केमिस्ट्री भोजपुरी के दर्शकों को खूब पसंद आती है, जिसकी एक झलक फिल्म के सेट पर स्पॉट किए गए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। फिल्म एक बार फिर दोनों नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। निरहुआ ने कही ये बात 'निरहुआ हिंदुस्तानी 4' पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, ''निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज को दर्शकों ने बेहद प्यार और आशीर्वाद से नवाजा है, जिस वजह से आज हम इसकी अगली कड़ी का आगाज कर रहे हैं। यह फिल्म पिछले तीनों फिल्मों से बढ़कर होगी। यूं कहें कि इस फिल्म की कहानी और भी लाजवाब और मनोरंजक होने वाली है। भोजपुरी सिनेमा का मिजाज बदला है, और एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है। उस दृष्टिकोण से भी हम अपनी फिल्म को एक क्लास लेवल पर बनाने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लंदन में भले हो रही है लेकिन कहानी की रूह भोजपुरी सर जमी पर ही है इसलिए यह दर्शकों को बेहद पसंद भी आएंगी।'' 'फिल्म का हिस्सा बनकर प्राउड फील होता है' अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी निरहुआ हिंदुस्तानी 4 को लेकर आशाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पिछली तीन फिल्मों से भी यह फिल्म बड़ी होगी और दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी। आम्रपाली ने यह भी कहा कि उन्हें इस फिल्म की कहानी इतनी पसंद आ गई कि फिल्म करने के लिए एक्साइटेड हो गई, और आज वह समय आ गया जब वह लंदन की वादियों में फिल्म की शूटिंग में निरहुआ के साथ नजर आ रही हैं। मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनकर प्राउड फील होता है।''

