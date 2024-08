हॉलीवुड में रिलीज हुई थी Dharmendra की यह फिल्म, डायलॉग बोलने के लिए लेनी पड़ी थी अंग्रेजी की ट्यूशन

दरअसल, धर्मेंद्र का हाथ अंग्रेजी में तंग था, जबकि जीनत की हिंदी कमजोर थी। शूटिंग खत्म करने के बाद धर्मेंद्र घंटों तक अंग्रेजी की ट्यूशन लेते थे, जबकि जीनत हिंदी की। दोनों अपनी-अपनी लाइंस की प्रैक्टिस किया करते थे।

इंडो-अमेरिकी कलाकारों ने निभाये किरदार

धर्मेंद्र की इस फिल्म का प्लॉट 'द वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड' (The Vulture Is A Patient Bird) नाम के नॉवल से लिया गया था, जिसे जेम्स हेडली चेज ने लिखा था। अंग्रेजी में फिल्म का नाम रेडर्स ऑफ द सेक्रेड स्टोन (Raiders Of The Sacred Stone) था। शालीमार में हिंदी सिनेमा के साथ हॉलीवुड के कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाये थे।

यह भी पढ़ें: जीनत अमान के लिए Bruce Le से लड़ बैठे थे Dharmendra, 43 साल पुराना है रोचक किस्सा

कादर खान हिंदी में बने थे विलेन की आवाज

इंग्लिश एक्टर सर रेक्स हैरीसन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। हिंदी में उनके किरदार के लिए कादर खान ने डबिंग की थी। अमेरिकी एक्टर जॉन सेक्सन और सिल्विया माइल्स भी अहम भूमिकाओं में दिखे थे। कहा जाता है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है।

फिल्म में शम्मी कपूर ने भी एक अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में आखिरी बार मोहम्मद रफी ने शम्मी को अपनी आवाज दी थी। फिल्म की रिलीज के दो साल बाद 1980 में मोहम्मद रफी का निधन हो गया था।