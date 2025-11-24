Dharmendra Last Rites: पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, अंतिम विदाई में शामिल हुए अमिताभ-सलमान समेत कई सितारे
Dharmendra Last Rites: अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान में किया गया। जहां परिवार समेत फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने फिल्म स्टार धर्मेंद्र का सोमवार सुबह मुंबई में उनके घर पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 89 साल के थे और कई दिनों से सांस लेने में समस्या की वजह से जूझ रहे थे। धर्मेंद्र का निधन उनके 90वें जन्मदिन 8 दिसंबर, 2025 से कुछ दिन पहले हुआ। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया। सांस लेने में तकलीफ के चलते धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां से वे 12 नवंबर को डिस्चार्ज हो गए थे।
सलमान-आमिर समेत कई सितारे हुए अंतिम संस्कार में शामिल
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने किया। वहां उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी मौजूद थीं। लीजेंडरी एक्टर को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। जिनमें उनके को-स्टार अमिताभ बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त और आमिर खान जैसे कई सेलेब्रिटीज शामिल हैं।
पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी राजनीतिक नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक्टर के लिए शोक संदेश शेयर किए। वहीं बॉलीवुड एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया और एक्टर को श्रद्धांजलि दी।
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म श्रीराम राघवन की मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा इक्कीस है जो धर्मेंद्र की बड़े पर्दे पर आखिरी मौजूदगी होगी। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे। आज ही फिल्म से धर्मेंद्र का पोस्टर सामने आया था। यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी।
धर्मेंद्र का जन्म 1935 में हुआ था और आने वाले 8 दिसंबर को वे 90 साल के होने वाले थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया था।
