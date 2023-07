D50 Poster Out: धनुष की फिल्म की शूटिंग हुई शुरू, फिल्म D50 के पोस्टर में सुपरस्टार का दिखा सबसे अलग अवतार

D50 Poster Out धनुष अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में वह अपने बच्चों के साथ तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक्टर के लुक को देखकर फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए थे। अब हाल ही में उनकी फिल्म D50 का पहला पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें उनका अलग रूप दिख रहा है।

Dhanush film D50 poster out actor gone clean shaven for his second directorial film shooting Begun/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights धनुष की फिल्म D50 का पोस्टर हुआ रिलीज एक्टिंग के साथ संभालेंगे निर्देशक की कमान बुधवार को धनुष ने की D50 की शूटिंग शुरू

नई दिल्ली, जेएनएन। D50 Poster Out: 'रांझणा' सहित कई सुपरहिट फिल्में देने वाले साउथ स्टार धनुष की गिनती पैन इंडिया स्टार्स में होती है। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह सिर्फ एक अच्छे अभिनेता नहीं हैं, बल्कि बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म D50 की घोषणा की थी। अब हाल ही में सन पिक्चर्स ने फिल्म से धनुष का पहला पोस्टर रिलीज करते हुए बताया कि एक्टर की आगामी मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस पोस्टर में धनुष अब तक के सबसे अलग लुक में नजर आ रही हैं। D50 से धनुष का पहला पोस्टर आया सामने धनुष अपने फैंस को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे उन्हें अपने लुक से ही क्यों न एक्सपेरिमेंट करना पड़े। हाल ही में मेकर्स ने धनुष की फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया, जिसमें एक्टर क्लीन शेव हेड के साथ नजर आ रहे हैं। #D50 #DD2 Shoot begins @sunpictures Om Namashivaya pic.twitter.com/DP1g3rO1y5 July 5, 2023 इस पोस्टर में धनुष का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी बैक बॉडी को देखकर ये साफ जाहिर है कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए काफी मेहनत की है। इस पोस्टर में बैकग्राउंड में फैक्ट्री दिखाई गई हैं, जिसमें आसमान तक लाल रंग के निशान हैं"।इस पोस्टर को शेयर करते हुए धनुष ने कैप्शन में लिखा, "शूट शुरू हो चुका है, ओम नमः शिवाय"। धनुष संभालेंगे D50 में निर्देशक की कुर्सी धनुष इस फिल्म में सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह फिल्म में निर्देशन की कुर्सी भी संभालते हुए नजर आएंगे। इस पोस्टर के साथ ही धनुष ने बताया कि उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले धनुष सोमवार को सुबह अपने दोनों बेटों यात्रा और लिंगा और अपने माता-पिता के साथ तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थें। एक्टर को क्लीन शेव हेड और गले में रुद्राक्ष की माला पहने देखकर फैंस भी हैरान रह गए थे। D50 के अलावा धनुष आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' नजर आएंगे, जिसका टीजर ऑडियंस के सामने आ चुका है।

Edited By: Tanya Arora