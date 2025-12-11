The Devil Movie X Review: फैंस ने दर्शन की फिल्म को बताया मसाला एंटरटेनर, दर्शकों को कैसी लगी फिल्म?

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ अभिनेता दर्शन रेणुकास्वामी हत्याकांड के सिलसिले में फिलहाल जेल में हैं। लेकिन उनकी फिल्म 'द डेविल' आज यानी 11 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। उनके प्रशंसक इसे देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। कई दर्शकों ने फिल्म देख ली है और वे ट्विटर पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं।

एक यूजर ने ट्वीट किया, "#द डेविल - 3/5। @दासदर्शन का अभिनय टॉप पर था। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी जबरदस्त थी। एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया। पहला हाफ शानदार था। दूसरा हाफ और बेहतर हो सकता था।"

एक अन्य X यूजर ने लिखा, "दासदर्शन की एक और धमाकेदार फिल्म, और वो भी कॉमर्शियल फिल्मों के शौकीनों के लिए। उनकी एक्टिंगक्लाइमेक्स का वोसीन, #प्रकाशवीर का ट्रेडमार्क था। अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर देखें #TheDevilReview #DBoss। चाहे कुछ भी हो जाए, यह फैनडम एकजुट रहेगा। कोई भी प्रोपागैंडा इसे तोड़ नहीं सकता।

#TheDevil - 3/5. @dasadarshan 's performance was PEAK. Screen Presence 🔥🔥 Heroine's acting was too good. Excellent 1st half The 2nd half could've been made better. https://t.co/Ki4KYOguSo

Another banger by @dasadarshan and for a proper commercial film lovers.

His Acting❤️‍🔥📈💥



The Climax worm, was a #PrakashVeer trademark.



Go watch at your nearest theatres #TheDevilReview #DBoss



“Come what may, this fandom will stay united. No amount of propaganda can break it” pic.twitter.com/Vf28UmqHuX — Shravan Balu (@ShravanBalu_) December 11, 2025

1st Half Review: #TheDevil@dasadarshan is killing it so far💥



Feast for fans



Started as a political Thriller then slowed down with charecter introductions



Pre interval 20mins to interval is good



Overall Decent so far!



Lot depends on 2nd half!#RachanaRai #Prakash… pic.twitter.com/fH3NzMCyCS — Avi🐉 (@avi_Gonuguntla) December 11, 2025

हालांकि कुछ नेटिजन्स ने इस पर मिक्सड रिव्यू दिए। वो पहले हाफ को अच्छा और दूसरे को खराब बता रहे हैं। एक और यूजर ने पहले हाफ़ को “ठीक-ठाक” कहा. यह देखते हुए कि कुछ ट्विस्ट ने एंगेजमेंट बनाए रखने में मदद की. उन्होंने दर्शन के परफॉर्मेंस को भी प्रभावशाली बताया."शब्दों की जरूरत नहीं है, विज़ुअल ही जवाब है! DBOSS का यही मतलब है। हर फ्रेम आग है। प्रकाश वीर द्वारा डायरेक्टेड, द डेविल में दर्शन के अलावा रचनाराय, तुलसी, अच्युत कुमार, महेश मांजरेकर, शोभराज और गिल्ली नाटा हैं।