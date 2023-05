CSK Vs GT IPL Final 2023: शुभमन गिल के आउट होने के बाद विक्की कौशल संग मैच देखने पहुंचीं सारा अली खान

नई दिल्ली, जेएनएन। अहमदाबाद में चल रहे आईपीएल के फिनाले में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस की भिड़ंत के बीच एक मजेदार नजारा देखने को मिला। एक तरफ तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आईपीएल 2023 कप कौन जीतेगा - सीएसके या जीटी? तभी दर्शकों की नजर स्टैंड में खड़ी सारा अली खान पर पड़ी, जो विक्की कौशल के साथ अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके का प्रमोशन करने आई थीं।

दरअसल, फिनाले में सीएसके ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी को चुना और उन्होंने पहला विकेट शुभमन गिल का लिया। आईपीएल के स्टार खिलाड़ी को एमएस धोनी ने 7वें ओवर में स्टंप आउट कर दिया। इस तरफ उन्होंने 20 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। शुभमन के आउट होने से दर्शकों में निराशा थी, सभी कैमरे उनकी तरफ थे, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद कैमरों ने सारा और विक्की को स्पॉट किया।

Vicky Kaushal and Sara Ali Khan in the Narendra Modi stadium watching final.#IPL2023 #CSKvsGT #IPLFinal pic.twitter.com/3aBxZluYVY