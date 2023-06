Ram Charan And Upasana: राम चरण की बेटी की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के बाहर लगी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। Ram Charan And Upasana Blessed Baby Girl: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण और उपासना का आखिरकार पेरेंट्स बन ही गुए। उपासना ने मंगलवार, 20 जून 2023 बेटी को जन्म दिया। ऐसे में कामिनेनी और कोनिडेला परिवार बेहद खुशी मना रहा है। बता दें, उपासना 19 जून की देर शाम हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचीं थी। इस दौरान उनके साथ पति राम चरण भी नजर आए थे।

सोशल मीडिया पर अस्पताल के बाहर की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे है, जिसमे देखा जा रहा है कि राम चरण के फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे है। वीडियो में देख सकते है भारी मात्रा में कपल के चाहने वाले हैदराबाद स्थित अपोलो अस्पताल के बाहर उनका इंतजार कर रहे है। पेरेंट्स बनने के बाद से ही राम चरण और उपासना के लिए बधाई और शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है।

इसी बीच मेगास्टार चिरंजीवी का भी एक वीडियो सामने आया है। वह अपनी पोती से मिलने अस्पताल पहुंचे। बता दें, राम चरण और उपासना चिरंजीवी के घर में शिफ्ट हो गए हैं। हाल ही में उपासना ने खुलासा किया था कि वे और आरसी चिरंजीवी के घर में शिफ्ट होंगी ताकि परिवार के बीच स्वागत और सहयोग का माहौल बनाया जा सके। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा दादा-दादी के आसपास समय बिताए।

Hyderabad, Telangana | Actor Ram Charan's father, Chiranjeevi speaks to media after meeting Ram Charan and his wife Upasana Kamineni, who became parents to a baby girl today pic.twitter.com/HM44YaBO9w— ANI (@ANI) June 20, 2023