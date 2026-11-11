चित्रकूट मेले में Chunky Panday नाम के 'गधे' की लगी बोली, एक्टर का रिएक्शन आया सामने; कहा- 'सम्मान की बात...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी सोमवार को मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गधा मेला लगा, जहां व्यापारियों का ध्यान खींचने के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्स के नाम पर गधों का नाम रखा गया। किसी ने अपने गधे का नाम अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) रखा तो किसी ने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) रखा।

चित्रकूट के इस गधे मेले में सबसे ज्यादा ध्यान 'चंकी पांडे' (एक्टर के नाम पर रखा गया गधा) जिसकी 72 हजार रुपये में बोली लगी। इस पर सबसे ज्यादा बोली लगी थी और यह मेले का सबसे महंगा भी गधा रहा। अब खुद चंकी पांडे ने उनके नाम पर रखे गए गधे के नाम पर रिएक्शन दिया है।

गधे का नाम चंकी रखने पर बोले एक्टर चंकी पांडे ने एक हालिया इंटरव्यू में गधे को 'चंकी पांडे' नाम देने पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि यह 30 साल से हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में एक्टर ने कहा-

यह बहुत सम्मान की बात है कि लोगों ने ऐसा किया। मेरे दोस्त मुझे न्यूज क्लिपिंग भेज रहे हैं और कोई भी खबर अच्छी ही होती है। मैं पिछले 30 सालों से ऐसा होते देख रहा हूं। असल में, नाई की दुकानों पर भी ऐसा होता है, जहां सितारों और उनके हेयरस्टाइल का प्रचार किया जाता है। यहां तक कि एक बर्गर जॉइंट में 'चंकी पनीर पांडे' नाम का बर्गर भी है।