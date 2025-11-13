दीपेश पांडेय, मुंबई। हिंदी सिनेमा में मकड़ी, भूतनाथ और चिल्लर पार्टी, आई एम कलाम समेत ऐसी कई फिल्में बनीं, जो विशेष तौर पर बाल दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गईं। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में ऐसी फिल्मों के निर्माण में कमी देखी गई है। ऐसे में बच्चे भी वही पारिवारिक फिल्में देख रहे हैं, जो बड़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। बाल दिवस के मौके पर ऐसी फिल्मों की आवश्यकता, फिल्मकारों के रुझान और इस जोनर में संभावनाओं की पड़ताल पर दैनिक जागरण की पेशकश:

बच्चों के लिए बनती हैं बहुत कम फिल्में वर्ष 2008 में प्रदर्शित फिल्म भूतनाथ में हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बंकू की भूमिका में बाल कलाकार अमन सिद्दीकी ने भी लोगों का उतना ही ध्यान आकर्षित किया, जितना बिग बी ने। फिल्म को बच्चों के साथ-साथ बड़ों ने भी देखा और यह सुपरहिट रही। मनोरंजन के साथ-साथ यह फिल्म खत्म होते-होते एक प्यारा संदेश भी दे जाती है। ऐसे ही चिल्लर पार्टी, आई एम कलाम और तारे जमीं पर जैसी फिल्में भी मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को कुछ सिखा या प्रेरणा दे जाती हैं। फिल्म तारे जमीं पर बनाने वाले हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभिनेता आमिर खान का कहना है,

फायदेमंद हैं फिल्में बाल दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई अच्छी फिल्में टिकट खिड़की के नजरिए से भी फायदेमंद होती हैं। पिछले साल आई ऑरमैक्स मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के कुल दर्शकों में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी बच्चों (14 वर्ष से कम) की है यानी यह दर्शक वर्ग छोटा नहीं है। फिल्म भूतनाथ के निर्देशक विवेक शर्मा इस बारे में कहते हैं, ‘बच्चों के लिए कम होती फिल्मों के लिए कार्पोरेट और स्टार सिस्टम जिम्मेदार है। कुछ निर्माताओं ने स्टार सिस्टम को बढ़ावा देकर असली सिनेमा को खत्म कर दिया।

भूतनाथ में मैंने बंकू की भूमिका में एक बच्चे को स्टार बनाया था और अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा किया था। ऐसा नहीं है कि बच्चों की फिल्में फिल्मकारों के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। बच्चे फिल्में देखने कभी अकेले नहीं आते हैं, वे अपने माता-पिता को भी साथ लाते हैं। ऐसे में अगर फिल्म अच्छी है तो एक साथ तीन-चार टिकट कटती हैं। ऐसी फिल्मों का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। मेरी आगामी दोनों फिल्में चुल्लू भर पानी और क ख ग घ नंगा दोनों बाल दर्शकों के लिए हैं।"

प्रेरणा का बड़ा माध्यम अपने देश, संस्कृति, सभ्यता और जड़ों के बारे में बच्चों को बताने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है सिनेमा। साल 2010 में प्रदर्शित फिल्म आई एम कलाम बाल मजदूरी करने वाले एक ऐसे बच्चे की कहानी है, जो एक दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम (पूर्व राष्ट्रपति) जैसा बनने का सपना देखता है। फिल्म में छोटू उर्फ कलाम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हर्ष मायर बतौर बाल कलाकार की गई अपनी इस फिल्म को लेकर कहते हैं, ‘बच्चों को फिल्मों के माध्यम से प्रेरक कहानियां दिखाना जरूरी है। कम उम्र के बच्चे ऐसी ही फिल्में देख सकते हैं, बाकी दूसरी फिल्में देखने की उन्हें अनुमति नहीं होती है। बहुत से युवाओं ने मुझे बताया था कि स्कूल की तरफ से वे आई एम कलाम देखने गए थे। हालांकि, दुख भी होता है कि अब वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं।’