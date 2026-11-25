एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि श्रीदेवी (Sridevi) एक उम्दा अदाकारा थीं। मगर क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी आवाज का भी जादू चलाया है? श्रीदेवी का एक गाना पिछले 37 सालों से लोग गुनगुना रहे हैं। यह गाना इतना पॉपुलर हो गया कि उन्हें एक नया नाम ही मिल गया।

37 साल पहले श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी (Chandni) में काम किया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म में श्रीदेवी के अलावा ऋषि कपूर (Rishi Kapoor), विनोद खन्ना, वहीदा रहमान जैसे कलाकार अहम भूमिका में थे। फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए थे।

श्रीदेवी का गाया हुआ गाना 'मेरे हाथों में नौं नौं चूड़ियां' से लेकर 'आ मेरी जान' तक गानों को लता मंगेशकर से लेकर आशा भोसले (Asha Bhosle) तक सिंगर्स ने गाया था। मगर क्या आपको पता है कि इसी फिल्म का एक गाना श्रीदेवी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। यह गाना था 'चांदनी ओ मेरी चांदनी' (Chandni O Meri Chandni Song)। इस गाने में श्रीदेवी न केवल ऋषि कपूर के साथ रोमांस कर रही थी, बल्कि खुद गा भी रही थीं।

आनंद बक्शी के गीत में गूंजी श्रीदेवी की आवाज श्रीदेवी ने यह गाना जॉली मुखर्जी (Jolly Mukherjee) के साथ गाया था। इस गाने में श्रीदेवी की आवाज हर ओर छा गई थी। आज भी एक्ट्रेस को चांदनी के नाम से भी याद किया जाता है। जिस गाने को श्रीदेवी ने गाया था, उसे आनंद बक्शी (Anand Bakshi) ने लिखा था। वहीं, शिव-हरि ने गाने का संगीत तैयार किया था। चार दशक होने जा रहे हैं और आज भी इस गाने को लोग खूब सुनते हैं।