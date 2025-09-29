चंदा जोड़कर शुरू किया गया था Cannes Film Festival, इस इंडियन फिल्म ने पहली बार जीता था अवॉर्ड

Cannes Film Festival सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल में हर साल कई सेलेब्रिटी रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज ये फेस्टिवल दुनियाभर में मशहूर है लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कान्स शहर के लोगों से चंदा लेकर की गई थी। यहां पढ़ें कब और कैसे हुई इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत।

जनता से चंदा लेकर की गई शुरुआत इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत पहले फ्रांस के कान्स नहीं बल्कि बियारिट्स शहर से होने वाली थी। लेकिन कान्स के लोग पीछे नहीं हटे और नगर प्रशासन ने इसके लिए ज्यादा फाइनेंस देने का वादा किया। इसके बाद कान्स को इस फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑफिशियल शहर चुना गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कान्स और फ्रांस फाइनेंशियल क्राइसिस से जुझ रहे थे ऐसे में सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में जनता से चंदा जुटाया गया और इस तरह कान्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया 38 सालों तक नहीं था रेड कार्पेट दिलचस्प बात ये है कि 3 दशकों तक कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट नहीं था। आखिरकार 1984 में जर्नलिस्ट यव मॉरुसी सेरेमनी की एंट्री नया डिजाइन करने का काम दिया गया और तब ऑस्कर से प्रेरित होकर उन्होंने रेड कार्पेट की शुरुआत की। इस पर चलकर सेलेब्स पैले देस फेस्टिवल तक पहुंचते हैं यही कान्स की परंपरा है। यह रेड कार्पेट 60 मीटर का होता है और 24 सीढ़िया कवर करता है। इसे दिन में एक बार बदला जाता है।