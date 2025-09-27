Language
    जागरण फिल्म फेस्टिवल : लाइट, साउंड, कैमरा...एक्शन... सिनेमा का तकनीकी और रचनात्मक जादू बिखेरा, गवाह बने हजारों सिने प्रेमी

    By Amarish kumar Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:10 PM (IST)

    जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) का प्रयागराज में तीन दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल शुक्रवार से कटघर स्थित स्टार वर्ल्ड सिनेमा ( गौतम सिनेमा काम्पलेक्स) में शुरू हुआ है। इसमें हजारों की संख्या में सिने प्रेमी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हेँ। प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है।

    प्रयागराज में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल में उमड़ी सिने प्रेमियों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। “लाइट, साउंड, कैमरा...एक्शन!” यह शब्द स्टार वर्ल्ड गौतम सिनेमा हाल में गूंजा, जहां जागरण फिल्म फेस्टिवल ने सिनेमा के जुनून को युवाओं के जोश के साथ सिल्वर स्क्रीन पर उतार दिया। मोबाइल की फ्लैशलाइट को लाइटिंग और हंसी-ठहाकों को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाकर वीडियो शूट करते युवा, और मंच पर अभिनेता-निर्देशक मोहित त्रिपाठी की प्रेरक गाइडेंस।

    यह माहौल किसी फिल्म स्कूल से कम नहीं था। प्रयागराज कटघर स्थित स्टार वर्ल्ड सिनेमा ( गौतम सिनेमा काम्पलेक्स) में आयोजित दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल ने मीडिया स्टडीज के छात्रों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक जीवंत क्लासरूम रच दिया, जहां सिनेमा का तकनीकी और रचनात्मक जादू बिखर रहा था।

    हाल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोहित त्रिपाठी का स्वागत हुआ। उन्होंने अभिनय, निर्देशन और लेखन की बारीकियों को साझा करते हुए युवाओं के सवालों के जवाब ऐसे दिए, मानो हर जवाब एक सिनेमाई शाट हो। “प्रयागराज में जल्द ही युवाओं की थीम पर फिल्म बनाऊंगा, जिसमें स्थानीय कलाकार चमकेंगे,” मोहित ने घोषणा की तो तालियों से अभिनंदन हुआ।

    उनकी बातों में वह जुनून झलका, जो कमर्शियल सिनेमा से परे, संदेश और बदलाव की कहानियों को जीवंत करता है। उन्होंने कहा, “जागरण फिल्म फेस्टिवल इसलिए अनूठा है, क्योंकि यह ऐसी फिल्में दिखाता है, जो दिल को छूती हैं और समाज को नई दिशा देती हैं।” प्रयागराज, जो मोहित की ससुराल (ममफोर्डगंज) का शहर भी है, उनके लिए खास है। उन्होंने कहा, “यह शहर कहानियों का खजाना है। मेट्रो सिटीज से इतर, दर्शक अब ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं, जो उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतारें।”

    मोहित त्रिपाठी का सिनेमाई सफर प्रेरणा का स्रोत है। 11वें नटस्मरता रंगमंच पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब, “इनोसेंट” का निर्देशन और लेखन, “शहर” और “अधूरा” में अभिनय, साथ ही “बॉलीवुड डायरीज” और “बीए पास” में सराहनीय प्रदर्शन—उनकी उपलब्धियां गजब की हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता “द काफिन मेकर” में सहायक निर्देशक के रूप में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी।

    मोहित ने युवाओं को सलाह दी, “स्थानीय थिएटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल करें। आज इंटरनेट टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बड़ा मंच है।” उनकी आगामी टीवीएफ सीरीज, जो पिरामिड पर आधारित है, जनवरी में रिलीज होगी।