BTS 10th Anniversary: पर्पल कलर में सजी साउथ कोरिया की राजधानी, के-पॉप स्टार्स ने ऐसे मनाई बीटीएस की एनिवर्सरी

नई दिल्ली, जेएनएन। BTS 10 Anniversary: साउथ कोरिया के मशहूर म्यूजिक बैंड बीटीएस को आखिर कौन नहीं जानता है। बीटीएस बैंड का दुनियाभर में क्रेज है। लोग सिर्फ बीटीएस बैंड के गाने नहीं, बल्कि इसके मेंबर्स के डांस और स्टाइल के भी दीवाने हैं। आज इस बैंड ने पूरे 10 साल पूरे कर लिए हैं। दुनियाभर की बीटीएस आर्मी इस खास पल को सेलिब्रेट कर रही है। साउथ कोरिया में भी जश्न मनाया जा रहा है।

बीटीएस की 10वीं एनिवर्सरी पर साउथ कोरिया की राजधानी सियॉल (Seol) पर्पल रंग में रंग गया है। पूरे शहर को पर्पल लाइट्स से सजा दिया गया है। लोटे वर्ल्ड टावर से ब्रिज, नामसन सियॉल टावर, सियॉल सिटी हॉल तक सभी चीजों को पर्पल कलर में सजाया गया है।

बीटीएस और उनकी आर्मी (फैन) के बीच पर्पल कलर का अपने ही क्रेज है। बीटीएस के कॉन्सर्ट्स से लेकर म्यूजिक एल्बम्स तक, हर चीज पर्पल कलर जरूर देखने को मिलता है। यहां तक कि वे अपनी आर्मी को आई लव यू की जगह आई पर्पल यू बोलते हैं। बीटीएस और पर्पल कलर का कनेक्शन साल 2016 से शुरू हुआ था, जब के-पॉप स्टार वी (BTS V) ने पहली बार ऑडियंस को आई पर्पल यू कहा था। बाद में वी ने इसकी मीनिंग समझाते हुए कहा था कि पर्पल इंद्रधनुष में आखिरी कलर होता है और इसका मतलब होता है कि मैं आप पर भरोसा करता हूं और प्यार करता हूं। तब से तो बीटीएस से पर्पल जुड़ गया।

13 जून 2013 को बीटीएस स्टार्स ने अपना डेब्यू म्यूजिक एल्बम 'टेक टू' लॉन्च किया था, जो हिट साबित हुआ था। आज उनके डेब्यू को 10 साल हो गए हैं। बीटीएस स्टार्स ने सोशल मीडिया पर इस दिन का जश्न मनाया है और अपनी आर्मी के लिए पोस्ट शेयर किए हैं। बीटीएस के लीडर आरएम ने एक लेटर के जरिए आर्मी के प्यार के लिए शुक्रिया किया है। जिमिन ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर अपनी आर्मी पर प्यार लुटाया है।

230613 | jimin’s 10-year 💜 anniversary letter on weverse

"i want you all to know that you should be able to experience that overwhelming happiness and feel that kind of love.

you must. you hear me?" pic.twitter.com/1Ad2wFOcMl— 「 claire ⁷ 」 (@btstranslation7) June 12, 2023