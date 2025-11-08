Language
    अभिनेता Arun Vijay के घर को बम से उड़ाने की धमकी, इससे पहले रजनीकांत के ऊपर था यही खतरा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    तमिल अभिनेता अरुण विजय (Arun Vijay) के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभिनेता के चेन्नई स्थित आवास पर बम की धमकी मिलने के बाद हलचल पैदा हो गई। ये धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

    अरुण विजय को मिली धमकी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। तमिल अभिनेता अरुण विजय के चेन्नई स्थित आवास पर बम की धमकी मिलने के बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद शहर की पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम ने तत्काल कार्रवाई की।

    ईमेल के जरिए मिली थी धमकी

    समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, एकट्टुथंगल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय को एक ईमेल आया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें कहा गया कि एकट्टुथंगल क्षेत्र में अभिनेता के घर पर बम लगाया गया है।

    Varun (15)

    अलर्ट के बाद, स्थानीय पुलिस के साथ एक बम निरोधक दस्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और पूरा निरीक्षण किया। अभी तक कोई विस्फोटक उपकरण नहीं मिला है। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल कहां से आया और धमकी किसने भेजी। आगे की जांच जारी है।

    तमिल इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं विजय

    अरुण विजय तमिल सिनेमा में एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने साल 2015 में आई फिल्म येन्नई अरिंधल, 2018 में आई चेक्का चिवंता वानम और चक्रव्यूह (2016) में काम किया है। अभिनेता वर्तमान में क्रिस थिरुकुमारन द्वारा निर्देशित और बॉबी बालचंद्रन द्वारा निर्मित बीटीजी यूनिवर्सल बैनर तले बनी 'रेट्टा थाला' की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में सिद्धि इदनानी, तान्या रविचंद्रन, योगी सामी, जॉन विजय, हरीश पेराडी और बालाजी मुरुगादॉस प्रमुख भूमिकाओं में हैं। रिलीज की तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

    इसके अलावा वह तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। दमदार स्क्रीन प्रीजेंस और फिटनेस के प्रति समर्पण के लिए उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी। इससे तमिल सिनेमा के वो एक भरोसेमंद सितारों में से एक बन गए।

