बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक दीवाली पूजा सीन, Lata Mangeshkar की आवाज का जादू; 'मां की ममता' को करता है बयां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी कुछ सीन्स किसी फिल्म या फिर गाने से ज्यादा आइकॉनिक बन जाते हैं। 25 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक पूरे गाने में दिखाए गए एक सीन ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी और ढाई दशक बाद भी वो सीन यादगार है। यह सीन दीवाली पूजा (Diwali Puja) से जुड़ा था।

2001 में रिलीज हुई बॉलीवुड की एक फिल्म जिसमें हर त्योहार को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया था, चाहे वो दीवाली पूजा सीन हो या फिर करवा चौथ पूजा का सीन...। त्योहारी सीक्वेंस को हिट गानों के साथ दिखाया गया था। हालांकि, एक दीवाली पूजा का सीन सबसे ज्यादा पसंद किया गया।

बॉलीवुड का हिट दीवाली पूजा सीन यह सीन एक मां का अपने बेटे के इंतजार के बारे में था। एक मां को अपने बेटे के आने का एहसास उसे दरवाजे की ओर खींच लाता है। यह सीन जया बच्चन (Jaya Bachchan) और शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) पर फिल्माया गया था जो करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' (Kabhie Khushi Kabhie Gham) का है।

25 साल से है यादगार 'कभी खुशी कभी गम' के टाइटल ट्रैक में दीवाली पूजा को दिखाया गया था। गाने के आखिर में शाह रुख खान की एंट्री होती है। वह जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरता है तो जया बच्चन को एहसास होता है कि उसका बेटा आ गया और वह सब कुछ छोड़ दरवाजे की ओर चली जाती है। इसके बाद शाह रुख आते हैं।