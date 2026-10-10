'ये आंखें अमिताभ बच्चन को दिखाना...', Jaya Bachchan पर भड़के पैप्स! इंटरनेट पर वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने कुछ महीने पहले पैपराजी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा वह कई बार पैपराजी को उन्हें कैप्चर किए जाने या कमेंट किए जाने पर गुस्सा निकाल चुकी हैं। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पैप्स एक्ट्रेस पर नाराज हो रहे हैं।

जया बच्चन का नया वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वह अपनी बेटी श्वेता बच्चन (Shweta Bachchan) के साथ किसी इवेंट में गई थीं, जहां वह पैपराजी को घूरती हुई नजर आईं। जया पर भड़के पैप्स सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में जया बच्चन को पैप्स को घूरते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस के इस रिएक्शन पर एक पैप को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अरे मैडम आप घूर क्यों रही हैं? आप अमिताभ बच्चन की वाइफ हो, इसलिए फोटो निकाल लिया। ले जाओ मैडम, इन्हें ले जाओ। ये आंखें अमिताभ बच्चन को दिखाना, हमें नहीं।"