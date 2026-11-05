लता मंगेशकर का 53 साल पुराना गाना, अमिताभ-जया ने कर दिया इमोशनल; बंगाली गीत से प्रेरित था संगीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की आवाज हो और गाने का आपके दिल पर असर ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। कई गाने आते हैं और चले जाते हैं लेकिन कुछ घर कर लेते हैं।

ऐसे ही एक गीत के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसकी खूबसूरत और नाजुक यादें आज भी हमसे जुड़ी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1973 में आई फिल्म 'अभिमान' (Abhimaan) के प्रसिद्ध गाने 'तेरे मेरे मिलन की ये रैना' (Tere Mere Milan Ki Ye Raina) की।

रिश्ते के नाजुक जज्बात दिखाई दिए इस गाने को अमिताभ बच्चन और जया पर फिल्माया गया है। इसमें दोनों के रिश्ते के बीच जो नाजुक जज्बात दिखाए गए हैं वो आज भी आंखों के सामने से ठीक वैसे ही होकर गुजरते हैं। इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से सजाया था। यह गाना दो प्यार करने वालों के मन की बातों को इतनी खूबसूरती से बताता है कि हर कोई इससे एक अलग जुड़ाव महसूस करता है।

आर डी बर्मन ने दिया संगीत इस गीत की धुन एस.डी. बर्मन ने तैयार की थी और इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। यह गाना रवींद्रनाथ टैगोर के एक बंगाली गीत से प्रेरित था। बंगाली गीत 'जोदी तारे नाई चीनी गो सेकी' (Jodi Taare Naayi Chini Go Seki) से केवल गाने के मुखड़े को लिया था। अंतरे की धुन उन्होंने पूरी तरह से खुद नए सिरे से तैयार की थी।