छोटी बहन संग मिलकर Lata Mangeshkar ने गाया था 'चुलबुला' गीत, 71 साल पहले तुकबंदी से बना था पुराना सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका रहीं लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भला कौन नहीं जानता। स्वर कोकिला के तौर पर अपनी पहचान बनाने वालीं लता ने सिनेमा जगत के कई यादगार गीतों को गाया था। लता मंगेशकर ने अपनी छोटी बहन उषा मंगेशकर (Usha Mangeshkar) मिलकर एक ऐसा चुलबुला गीत गाया था, जो 71 साल बाद भी फेमस है।

इस गाने के लिरिक्स मुहावरे की तुकबंदी के जरिए बने थे और सुनने में काफी अजीब लगते थे। आइए जानते हैं कि इस लेख में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के कौन से गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का चुलबुला गीत सिनेमा की दो दिग्गज गायिका तौर पर लता मंगेशकर और उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर को पहचाना जाता है। साल 1955 में अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म आजाद के लिए इन दोनों बहनों ने मिलकर सुर छेड़े थे। आजाद के जिस गानों लता और उषा ने अपनी आवाज दी थी, उसके बोले थे- अपलम चपलम... (Aplam Chaplam)।

बेशक गाने के लिरिक्स पहली बार सुनने में समझ नहीं आएं, लेकिन एक चुलबुले गीत के आधार पर 71 साल बाद लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर द्वारा गाया गया ये गीत काफी पसंद किया जाता है। मालूम हो कि संगीतकार संगीतकार सी. रामचंद्र ने इस गाने की संगीत की धुनों को तैयार किया था।