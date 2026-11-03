66 साल पहले बाथरूम में रिकॉर्ड हुआ था Madhubala का गाना, 'स्वर कोकिला' ने गाया था सदी का कालजयी गीत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मधुबाला को हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार के तौर पर याद किया जाता है। अपने शानदार एक्टिंग करियर के दौरान मधुबाला (Madhubala) ने कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया था, जो आज बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक मूवीज की लिस्ट में शुमार हैं।

इस बीच हम आपको मधुबाला की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के कालजयी गीत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग बाथरूम में किए जाने का दावा सिनेमाई गलियारों में 66 सालों से चर्चा में बना हुआ है। आइए जानते हैं कि वह गीत कौन सा है।

क्या बाथरूम में रिकॉर्ड हुआ था मधुबाला का गाना बात की जाए मधुबाला के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों के बारे में तो उसमें साल 1960 में अभिनेता दिलीप कुमार संग आई फिल्म मुगल-ए-आजम का नाम जरूर शामिल होता है। निर्देशक के आसिफ के डायरेक्शन में बनने वाली इस ड्रामा पीरियड फिल्म को लेकर सिनेमा जगत में कई सारे दिलचस्प किस्से मौजूद हैं। जिसमें एक किस्सा मुगल-ए-आजम के सदाबहार गीत जब प्यार किया तो डरना क्या...(Pyar Kiya To Darna Kya) से नाता रखता है।

ऐसा कर पाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर रहकर कर पाना मुश्किल था। उस दौर में तकनीकि की भी भारी कमी थी और इस वजह से नौशाद सॉन्ग में नेचुरल इको इफेक्ट्स डालने के लिए बाथरूम में लता दीदी से इस गाने की रिकॉर्डिंग करवाई थी, ताकि गाने में गूंज बरकरार रहे। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि का प्रमाण नहीं मिलता है।